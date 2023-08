Kaum heben wir den Deutschlandfunk als Leuchtturm des kritischen Journalismus hervor, leistet sich der Sender einen schweren Fauxpas. Er hat einen Hörer im Originalton zu Wort kommen lassen, dessen Äußerung derart menschenverachtend ist, dass man sich nur darüber wundern kann, dass eine erfahrene Redaktion so etwas durchgehen ließ.

Was meinte „Herr Fischer“ aus Bremerhaven kundtun zu müssen? Er hat eine Idee, wie man den von Russland entfesselten Vernichtungskrieg gegen die Ukraine beenden könnte: „Indem man Selenskyj und seine Verbrecherbande, seine Völkermörderbande, festnimmt, ihn lebendig vierteilt und enthauptet.“

Das geht nicht einmal als besoffenes Gepöbel auf Stammtischniveau durch, für sendefähig kann man die Einlassung allerhöchstens halten, wenn man abschrecken will.

„Um der gesellschaftlichen Debatte zu dienen“

Die Sendung „Kontrovers“, in welcher der O-Ton eingeblendet wurde, lebe davon, teilt der Deutschlandfunk auf Anfrage der F.A.Z. mit, „sehr unterschiedliche Meinungen und Argumente abzubilden, um der gesellschaftlichen Debatte zu dienen“. Deshalb sei in der Sendung vom 21. August „innerhalb einer mehrminütigen Collage von Hörermeinungen“ diese „15-sekündige drastische Äußerung wiedergegeben“ worden. Nach nochmaliger redaktioneller Prüfung sei man „zu dem Schluss gelangt, dass diese Auswahl ein programmlicher Fehler war. Die Äußerung war zur Abbildung eines vorhandenen Meinungsspektrums nicht geeignet, weil es ihr an sachlichem Gehalt mangelt. Sie ist ebenfalls nicht dazu geeignet, zum sachlichen Gedankenaustausch anzuregen oder beizutragen. Dass diese Hörerstimme trotzdem ausgestrahlt wurde, bedauern wir sehr.“

Das hätte der Redaktion freilich auch vorher einleuchten können, dass es dem Aufruf, den Präsidenten der Ukraine zu töten, an „sachlichem Gehalt“ mangelt und dies nicht „zum sachlichen Gedankenaustausch“ beiträgt. Die Äußerung dokumentiert nur, dass es in diesem Land mordlüsterne Wirrköpfe gibt.

Mit Hörer-, Zuschauer- und Lesermeinungen verantwortungsvoll umzugehen, ist freilich eine Aufgabe, die in Zeiten von Social Media und des Alle-haben-zu-allem-eine-Meinung um ein Vielfaches größer ist als in vordigitalen Zeiten. Wohl dem, der von sich behaupten kann, ihm sei bei der Moderation der Meinungen noch nie ein Fehler unterlaufen und er habe noch nie erst im Nachhinein gemerkt, dass sich ein Querschläger unter diejenigen gemischt hat, die tatsächlich an einem „sachlichen Gedankenaustausch“ und nicht an verbalem Kickboxen interessiert sind.

Mehr zum Thema 1/

Es ist allerdings immer noch etwas anderes, einen Mordaufruf aktiv ins Programm zu setzen. Dem Deutschlandfunk ist das erkennbar peinlich. Man werde „interne Gespräche führen und aufarbeiten, wie es zu dieser redaktionellen Fehleinschätzung kommen konnte“, teilt uns der Sender mit. Herrn „Fischer“, so es ihn denn unter diesem Namen unter der angeblichen Adresse in Bremerhaven gibt, wird der Deutschlandfunk sicherlich nicht mehr zu Wort kommen lassen.