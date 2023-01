Deutsches Erbe und Erblast : Jenseits der Grenzen in Swakopmund

In Namibia hat das deutsche Kolonialerbe die Zeit überdauert, besonders in der Küstenstadt Swakopmund. Und in einer deutschen Buchhandlung gibt es die Geschichten dazu.

Deutsches Erbe allerorten in der namibischen Küstenstadt Swakopmund. Die Hausfassaden könnten auch im Gründerzeitviertel einer deutschen Stadt stehen. Aber so ­pittoresk das alles auch wirkt, ist das doch kein unbelastetes Erbe für die Menschen in Namibia, sondern koloniale Erblast. Bild: Thomas Dworzak/Magnum Photos/Age

Irgendwo zwischen den Jugendstilfassaden und wilhelminischen Giebeln, zwischen dem „Hohenzollernhaus“, dem „Hansa-Hotel“ und dem „Alten Amtsgericht“, fragt man sich, ob man sich wirklich in der Gegenwart befindet – oder ob man vielleicht durch einen unerklärbaren Zeitsprung im Jahr 1906 und in der damals sogenannten Kolonie Deutsch-Südwestafrika gelandet ist. Irgendwo zwischen dem „Woermannhaus“ , dem „Strand Hotel“, der „Antonius-Residenz“ und dem „Prinzessin-Rupprecht-Heim“, zwischen dem „Fachwerk Biergarten“ und dem „Café Anton“ reibt man sich die Augen: Könnte auch sein, dass man sich in einer Zukunft befindet, in der der Klimawandel zugeschlagen hat und es in Friesland nur noch Dünen gibt statt Moore. Am „Brauhaus“ steht unter den roten Ziegeln des Eingangstürmchens: „Hopfen und Malz, Gott erhalts“, es gibt Schnitzel, Sauerkraut und Schweinebraten. Kurz hinter der „Bismarck Straße“ blickt man dann über die Mole aufs Meer. Immerhin das Klima scheint sich an Deutschland angepasst zu haben: Ob­wohl es auf der Südhalbkugel nun Sommer und in der nahen Namib-Wüste glühend heiß ist, umhüllt der Küstennebel die Stadt, und der Atlantik trägt eine kühle Brise nach Swakopmund.

Andreas Lesti Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Von 1884 bis 1915 hatte Deutschland beim Versuch, Kolonialmacht zu werden, Namibia zur Kolonie Deutsch-Südwestafrika erklärt, einer von vier auf dem afrikanischen Kontinent. Nirgendwo ist diese Vergangenheit noch so sichtbar wie im Zentrum von Swakopmund. Nicht nur Architektur und Speisekarten, auch das öffentliche Leben ist von der deutschen Phase geprägt. Es gibt einen deutschen Sportverein, einen Reiterverein, einen Gesangsverein, einen Karnevalsverein und ein Oktoberfest, eine evangelische Kirche, die wie eine katholische aussieht, und eine katholische Kirche, die wie eine evangelische aussieht, und ein Büro der deutschen „Allgemeinen Zeitung“. Da­bei ist heute nicht einmal ein Prozent der Bevölkerung mehr deutschstämmig. Zweieinhalb Millionen Menschen leben in Namibia, rund 16 000 sind deutschstämmig, etwa 2500 davon wohnen in Swakopmund. Insgesamt leben 70 000 Menschen in der Stadt, vielleicht auch mehr. Die meisten davon hausen im Nordwesten in den Armenvierteln Tamariskia und Mondesa in schlichten Wellblech- und Holzhütten. Vor allem Mondesa wächst schnell in die Wüste hinein.