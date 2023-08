Eine Schande: Schmiererei an an den Säulen des Vasari-Korridors in Florenz Bild: dpa

In Florenz haben zwei Deutsche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Säulen des berühmten Vasari-Korridors, der von den Uffizien über den Fluss Arno zum Palazzo Pitti führt, beschmiert. Die Männer, die auf sieben Säulen des Gangs mit schwarzer Farbe „DKS 1860“ gemalt sowie Schmierereien im Innenbereich des Gangs hinterlassen haben, konnten anhand von Videoaufnahmen von Überwachungskameras identifiziert werden, berichtet am heutigen Donnerstag die italienische Tageszeitung „Corriere della sera“.

Karen Krüger Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die Männer wurden gestern von den Carabinieri in einer Wohnung in Florenz aufgespürt, in der laut Medienberichten noch neun weitere deutsche Touristen untergebracht waren. Einer der beiden trug offenbar noch das T-Shirt, das er bei der Beschädigung des Denkmals anhatte.

Der Vasari-Korridor wurde im 16. Jahrhundert von dem italienischen Baumeister und Maler Giorgio Vasari entworfen. In ihm befindet sich eine Sammlung von Selbstporträts von Malern des 14. bis 20. Jahrhunderts. Der Schriftzug „DKS 1860“ wird von einer Fangruppe des Fußballvereins TSV 1860 verwendet, die europaweit ihre Spuren hinterlassen hat. Der Verein spielt in der 3. Liga.

Der Direktor der Uffizien Eike Schmidt zeigte sich bestürzt von dem Akt des Vandalismus. Mit symbolischen Strafen und phantasievollen mildernden Umständen müsse endlich Schluss sein, sagte Schmidt und forderte „die harte Hand des Gesetzes“. Auch der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano verurteilte die Zerstörung scharf. Es handele sich um einen äußerst schwerwiegender Akt des Vandalismus, da er einen der symbolträchtigsten Orte des italienischen Nationalerbes betreffe, schrieb er in einem Tweet.

Ein neues italienisches Gesetz, das in den kommenden Wochen in Kraft treten soll, sieht vor, dass im Falle von Denkmalbeschädigungen zusätzlich neben dem üblichen strafrechtlichen Verfahren sofort eine hohe Geldstrafe von den örtlichen Behörden gegen die Täter verhängt werden kann. In Italien hatte zuletzt Graffiti-Schmierereien am Giebel von Mailands berühmter Galerie Vittorio Emanuele II. für Schlagzeilen gesorgt.