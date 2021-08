Reaktivierung von Bahnstrecken : Der Zug fährt ab

Die Gleise liegen bereit: Wie drei Vereine in der ausgerufenen Verkehrswende alte Bahnstrecken zu reaktivieren versuchen – und welche Hindernisse ihnen Lokalpolitiker und ein Staatsunternehmen in den Weg stellen.

Am „gordischen Knoten“ von Bendorf werden die Hindernisse einer Verkehrswende in Deutschland greifbar. Bild: Brexbachtalbahn e. V.

Steigt man bei Höhr-Grenzhausen durchs Brexbachtal hinab nach Bendorf-Sayn, verbinden sich auf kürzestem Weg zwei Welterbestätten: der Limes und das Obere Mittelrheintal, in das man bei Bendorf hineinschaut. Der Wanderweg ist spektakulär. Fast am Ende kommt man an einem viel besuchten Kletterwald vorbei (bis zu 25.000 Gäste im Jahr) und trifft, bevor man die Abtei Sayn mit ihrem Kreuzgang aus dem dreizehnten Jahrhundert erreicht, auf eine Bahnstrecke mit alten Stahlschwellen, bestens in Schuss und sehr massiv; in die Schwellen ist das Jahr 1928 eingestanzt. Andreaskreuze stehen vor den Schienen – kann man sie gefahrlos überqueren, die Strecke vielleicht sogar zum Rücktransfer nutzen?

Uwe Ebbinghaus Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Nach etwa einem Kilometer, die Parkplätze an der Abtei sind wegen des Kletterwalds belegt, erscheint das neugotische Schloss, Stammsitz der Familie Sayn-Wittgenstein-Sayn, die alte Burgruine im Hintergrund. Direkt gegenüber liegt der englische Park mit einem beliebten „Garten der Schmetterlinge“ (mehr als 60.000 Besucher im Jahr), durch den man nach einem halben Kilometer das Industriedenkmal Sayner Hütte mit seiner beeindruckenden gusseisernen Gießhalle erreicht. Auf engstem Raum breitet sich auf der Wegstrecke die Geschichte einer ganzen Region aus, von den Römern bis zu den Preußen – vom Ton- und Eisenerzabbau bis zu einem der größten Ölhäfen am Rhein in Bendorf.

Die Schienen bei Sayn gehören zur Brexbachtalbahn (Streckennummer 3032). Im Jahr 1884 eröffnet, verband sie auf 21 Kilometern und mehr als zwei­hundert Höhenmetern den Rhein mit dem Westerwald, Siershahn mit Engers. Vor allem Ton wurde auf der Strecke transportiert. Bis zum Jahr 1989 gab es öffentlichen Nahverkehr, bis 2001 Güterverkehr. Generationen von Schülern und Berufstätigen haben die Strecke in unterschiedlichen Schienenfahrzeugen benutzt. 2004 wurde sie stillgelegt, Tausende Tonnen Stahl wurden in den Dornröschenschlaf versetzt. Die Brexbachtalbahn wurde „stillgelegt“, aber nicht „entwidmet“. Nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz blieb sie, wie eine Autobahn, Teil der öffentlichen Infrastruktur, im Prinzip nutzbar von jedem interessierten Eisenbahnunternehmen.

In wenigen Jahren eroberte die Natur die Strecke zurück. 2007 sollte die Brexbachtalbahn entwidmet werden, die Flurstücke, auf denen sie verläuft, wären einer neuen Bestimmung übergeben worden. Das rief Adi Bongartz, Eisenbahner im Ruhestand, und eine Handvoll Mitstreiter auf den Plan. Ihr erklärtes Ziel: eine Reaktivierung der Strecke für touristischen Verkehr. In Jörg Seyffert von der Eifelbahn Verkehrsgesellschaft mbH fanden sie einen Unternehmer, der „Verkehrsbedürfnis“ anmeldete, damit war die Entwidmung vom Tisch. Seyffert pachtete die gesamte Strecke, der Brexbachtalbahn e.V. erhielt offiziell den Auftrag zum Freischneiden. Mit großem Einsatz wurden für wenig Geld gebrauchte Schienenfahrzeuge und Gleisbaugeräte angeschafft. Die Zahl der Mitglieder stieg und stieg, heute sind es knapp dreihundert.