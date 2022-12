Kolumne „Stallgeruch“ : Deshalb küsst Titania den Esel so gern

Der Himmel verlässt seine Esel nicht, schrieb Heinrich Heine. Als der Deutsche Musenalmanach das Gedicht „Pferd und Esel“ 1857 im Jahr nach dem Tod des Autors druckte, gab es noch keine Rote Liste der bedrohten Tierarten. Auf ihr stehen, es war zu befürchten, längst auch Eselrassen. Sie werden als Nutztiere kaum noch gebraucht. Zwischen dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts und dem des zwanzigsten nahm etwa die Zahl der grauen Provence-Esel mit dem schwarzen Aalstrich auf dem Rücken, die zum Schafehüten eingesetzt wurden, von 13.000 auf nur noch 330 ab.

Doch fühlt sich in Heines Gedicht noch allein das Pferd bedroht. Es sieht zwar nicht gleich den Bestand seiner Art gefährdet; vom Anblick eines vorbeidonnernden Eisenbahnzugs erschreckt, fürchtet es gleichwohl, vom technischen Fortschritt überflüssig gemacht zu werden und als nutzloser Esser von der Payroll der Menschen zu fliegen. Der zuversichtlichere Esel hingegen meinte, er werde immer gebraucht, schon um das Mehl vom Müller zum Bäcker zu tragen. Der Transport tiefgefrorener Teiglinge, die heute beispielsweise 50 Prozent der Backwaren Österreichs ausmachen, gestaltet sich anders; Heine wurde nicht als Science-Fiction-Autor berühmt.

Der Esel ist ja mehr so die DIY-Persönlichkeit. Das spiegelt auch der Film Shrek, dessen erbsengrüner Protagonist einen Esel seinen Freund nennt. Donkey macht bereits die Aussicht auf ein Sleep-over bei seinem Oger vergnügt. Er springt auf Shreks Wohnzimmersessel, dreht sich auf der Sitzfläche ein paar Mal im Kreis, als wäre er ein Hund im Körbchen, und malt sich aus, sie würden bis tief in die Nacht Männergespräche führen und er werde am Morgen Waffeln backen.

In Wahrheit drehen sich Esel kaum wie Hunde im Kreis, bevor sie sich niederlassen, nicht einmal um die Disteln flach zu trampeln, die sie nicht fressen konnten, bevor die Müdigkeit sie überfiel (wie bei Hunden ist das Gähnen der Esel eine Stressabbau-Reaktion). Trampelt jemand anderes über ihre Disteln, finden sie das nicht witzig. „Könntest du deinen Bekannten bitten, seine Turnübungen woanders zu veranstalten?“, fragt Esel I-Ah in A. A. Milnes Kinderbuchklassiker „Pu der Bär“ das titelgebende Plüschtier: „Davon werden sie nämlich nicht besser, wenn man auf ihnen sitzt (...). Das nimmt ihnen die ganze Frische.“

I-Ah ist sarkastisch und depressiv. Das Buch bestärkt darin, denjenigen, die durch Sarkasmus und Depression auffallen, Gutes zu erweisen. Auch wenn das nichts daran ändert, dass I-Ah, in dem beißender Humor und Niedergeschlagenheit mit Überlegenheitsgefühlen und Selbstmitleid kämpfen, nicht freundlich über die anderen zum Leben erweckten Stofftiere des kleinen Christopher Robin urteilt: „Und da habe ich mir gesagt: Den anderen wird es noch mal leidtun, wenn ich da so in der Kälte stehe. Sie haben keinen Verstand, keiner von ihnen, nur graue Fusseln, die ihnen aus Versehen in den Kopf geweht worden sind (...)“. Es stellt sich heraus, dass er mit diesen misanthropischen Anklagen recht hat: Zwar wollen sie I-Ah ein Haus bauen, damit er vor Kälte und Schnee Schutz findet, doch dazu bauen sie ein anderes, auf das sie im Wald stoßen, ab, nicht wissend, dass es seines war, von ihm selbst gebaut.

Bescheidenheit, Entschleunigung, Friedfertigkeit

Der Esel, er mag so klug sein, wie er will, ist ein Lastenträger. Keiner fragt ihn, ob ihm das gefällt. Stattdessen nennt man ihn störrisch, wenn er auf dem schmalen Pfad zwischen Dornengebüsch wie angewurzelt stehen bleibt und nicht weiterwill. Bis man die Schlange sieht, die den Pfad überqueren will. Meister Langohr, wie er bei La Fontaine genannt wird, ist eine unterschätzte Schönheit, besonders die kakaobohnenfarbenen großen Poitou-Esel. Bevor man nicht zwischen ihnen auf einer Weide gestanden hat, weiß man nicht um ihre verzaubernde Wirkung. So muss es sich anfühlen, einem Einhorn zu begegnen. Erst dann versteht man die Metamorphose Bottoms in Shakespeares „A Midsummer Night’s Dream“ und warum Titania den Esel so gerne küsst.

Macht der Esel etwas daraus? Auf ihm reiten die Knechte, reitet die schwangere Maria in Sicherheit, reitet Jesus in Jerusalem ein. Auf einem Esel zu reiten ist Ausdruck von Bescheidenheit, Entschleunigung und Friedfertigkeit. Esel sind menschenbezogene, freundliche, sanfte, langmütige Tiere. Dass auch eines von ihnen im Stall von Bethlehem über Jesus wachen darf, scheint daher nur natürlich. Über die Besetzung mit Ochs und Esel vermutete Kirchenvater Augustinus, der eine solle die Juden, der andere die Heiden darstellen, beide in Erwartung der Erlösung durch den Gottessohn.

In den sozialen Medien geht gerade ein sogenanntes Reel – ein fünfzehnsekündiges Video – der jüdischen Comedian Joan Rivers um, das sich um Ochs und Esel wenig schert. Sie sei es irgendwann leid gewesen, auf die christliche Dekoration zu verzichten, und habe einen Weihnachtsbaum gekauft, ihn geschmückt und die Krippenfiguren darunter platziert, so Rivers. Bei ihr steht neben Jesus seine Kinderfrau – „we’re Jewish, there’s the Nanny“. Maria, die irgendeinen blauen „Schmatte“ trug – ein abgetragenes altes Kleidungsstück –, habe sie, so Rivers, ein Chanel-Kostüm und Manolo-Blahnik-Pumps angezogen und eine Hermès-Tasche über den Arm gehängt: „You are the Mother of God! Look it!“