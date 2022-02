Weltklimarat legt Bericht vor : Wie es kriselt in der Katastrophe

Schnee von morgen: New York versinkt im Klimakatastrophen-Film „The Day after Tomorrow“ in ewigem Eis. Bild: Twentieth Century Fox

Wäre kein Krieg in Europa, wäre die Welt zu Beginn dieser Woche friedlicher, aber auf lange Sicht nicht sicherer. Die alte Sicherheit jedenfalls gibt es nicht mehr, mit dieser nicht ganz neuen Botschaft dürfte, wenn er seiner Linie treu bleibt, der Weltklimarat IPCC unter den Augen der Weltöffentlichkeit seinen zweiten Teil für den sechsten Sachstandsbericht zum Klimawandel am heutigen Montag vorstellen. Will heißen: Wir steuern nicht auf die Katastrophe zu, wir sind schon mittendrin. Die Zerstörung ist da, die in einem Beutezug entsteht, den wir gegen die Natur, ja gegen die Lebensgrundlagen in toto führen. Friedrich Merz verwendete für Erfahrungen dieser Art zuletzt auffallend oft den Begriff Realitätsschock. Wie aber umgehen mit all den Schocks?

Der Realitätsschock der Klimakrise war für viele hierzulande die Überflutungskatastrophe im Ahrtal. Durch sie wurde vielen erst bewusst, wie traumatisierend es ist, wenn sich die schlimmsten Befürchtungen in einem konkreten Ereignis erfüllen. Plötzlich schürte der Klimawandel nicht mehr nur abstrakte Zukunftssorgen, sondern akute, ins Mark gehende Emotionen. Auch neue, radikale Bewegungen wie „Die letzte Generation“ spiegeln einen verschärften Katastrophismus wider. Kaum mehr zu leugnen ist: Der Klimawandel hat eine psychisch-pathologische Dimension angenommen, die nun auch den Weltklimarat und die Klimaforscher generell beschäftigen müssen. Klimanotstand, Klimaangst, Klimagerechtigkeit – alles Schlüsselbegriffe eines neuen Risikobewusstseins.