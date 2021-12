Bunt, laut und exaltiert: So zumindest sehen die Designer aktuell die Mode, mit der wir den Eintritt in eine hoffentlich bald postpandemische Welt feiern. Mit Opulenz und Selbstbewusstsein wird die Mode uns dann helfen, den öffentlichen Raum wieder zu beleben und zur Normalität zurückzukehren. Wie gut eine solche neue Selbstbehauptung aussehen kann, zeigt uns die österreichische Fotografin Theresa Kaindl in einer der traditionsreichsten Städte der Mode: Mailand, der vielleicht besten Kulisse für das ewige Spiel vom Sehen und Gesehenwerden.