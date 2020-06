Drewermann wird 80 : Und erlöse uns von dem Über-Ich

Jede Zeit hat die Bestseller-Autoren, die sie verdient, und Eugen Drewermann ist auch nach dem sogenannten Ende der Utopien eine Erlösergestalt geblieben. Bis weit in die neunziger Jahre hinein hat er als der Heiler aus Paderborn ein internationales Publikum fasziniert, seine jedenfalls rhetorische Begnadung ist ihm von keinem der Gnadentheologen, die gegen ihn aussagten, abgesprochen worden, und tatsächlich scheint sein alles verschlingendes, eruptives und sogartiges Sprechen jedes Mal wie aus einer anderen Welt über uns hereinzubrechen. Und ist, wenn Drewermann spricht, nicht immer auch ein jenseitiges Moment von „Wir wissen nicht, wie uns geschieht“ dabei?

Es ist diese suggestive, das äußere Geschehen ins Innere hineinziehende Rede, die seinen prophetischen Gestus unterstreicht, Einsprüche aus der sogenannten Wirklichkeit da draußen an ihm abprallen, ja für belanglos erklären lässt. Die historisch-kritische Methode der Bibelexegese hat er effektvoll als antiexistentielle Religionsverwüstung gezaust, um den Preis der Überführung etlicher geschichtlicher Geltungsansprüche des Christlichen ins Symbolische hinein.

Der hypnotische Blick, das bandwurmartige Ausbuchstabieren seiner psychoanalytischen Monomanie bis hinein in die letzte Windung des Gedankens, der Rollkragenpullover als Accessoire vollkommener psychischer Geschlossenheit, all dies signalisiert: Da ist ein Mann mit seinem Selbst im Reinen, auch wenn die (theologische) Welt daran zugrunde geht.

Im Selbst ist Heil, im Selbst ist Erlösung

Überhaupt das Selbst: Im Selbst ist Heil, im Selbst ist Erlösung, im Selbst liegt das Maß aller Dinge. Das ist das Drewermann-Axiom, das die Menschen elektrisiert, weil es ihnen Entlastung von jeder Sorte Über-Ich jenseits der politischen Korrektheit verspricht. Ich allein bin genug (ein Echo des „Gott allein ist genug“ der Teresa von Avila), in mir, in den Tiefenschichten meiner Psyche, gilt es, meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Das ist die Gesundheitslehre des Religiösen, um die es Drewermann geht. Als symbolische Textur ist Gott eine Chiffre fürs Ich, eine therapeutische Ressource, die Drewermann zu heben sucht, wo er sie findet: bei Freud, den Brüdern Grimm, Kierkegaard, Saint-Exupérys kleinem Prinzen, bei Gandhi, Buddha, Dostojewski und in den eigenen Träumen zumal.

Die Drewermann-TÜV-Plakette erhalten solche Überlieferungen, die mutmaßlich den Tragödien des Menschen standhalten. Tragödien von Angst und Liebesqual, die Drewermann mit bravourösem Pathos über Hunderte von Seiten als Anklage gegen das Dasein auswalzt. Prämiert werden Überlieferungen, die den Menschen in seiner Lebenswirklichkeit stabilisieren. Die ihn Anerkennung und Wertschätzung „jetzt!“ spüren lassen, indem sie ihn glauben machen, es sei tief drinnen doch alles gut mit ihm. Wo das so in den Texten nicht drinsteht, wird es mit tiefenpsychologischer Exegese hineingelesen. Nimm und lies, wie es dir guttut! Aber wem wäre es je so gut gegangen, wie Drewermann es sich und seinen Lesern und Zuhörern vorstellt? So ist das eigene Leben, ob religionsgläubig oder nicht, immer auch als Falsifikation der Drewermann-Thesen erfahrbar.

Drewermann ist ein Meister des mehrbändigen Publizierens. Das geht los mit den „Strukturen des Bösen“ (drei Bände), seiner als Habilitationsschrift angenommenen Dissertation, gefolgt von „Psychoanalyse und Moraltheologie“ (drei Bände), „Tiefenpsychologie und Exegese“ (zwei Bände), „Das Lukas-Evangelium“ (zwei Bände), „Kapital und Christentum“ (drei Bände), dazwischen Bücher um die tausend Seiten wie „Im Anfang ... : Die moderne Kosmologie und die Frage nach Gott“ (1287 Seiten) oder „Kleriker. Psychogramm eines Ideals“ (900 Seiten).