Rudolf Stichweh zum 70. : Die Unruhe eines nachdenklichen Geists

Seine jüngsten Vorträge und Aufsätze handeln vom Systemwettbewerb zwischen dem Westen und China, von der Soziologie der Partnerschaft und von Kriterien für gesellschaftliche Polarisierung. Sie untersuchen die Funktion von Interdisziplinarität in der Wissenschaft, wenden sich dem sozialen Wandel durch die Pandemie zu und erörtern den Beitrag der Religion für die Entstehung der modernen Gesellschaft.

Jürgen Kaube Herausgeber. Folgen Ich folge

Vielleicht genügen diese Beispiele, um sowohl das Spektrum der soziologischen Forschungen Rudolf Stichwehs als auch die Unruhe dieses nachdenklichen Geistes anzudeuten. Seine Neugier und sein Lektürepensum sind, seitdem wir uns anlässlich seines sechzigsten Geburtstags darüber erstaunt haben, nicht geringer geworden. Es schließt Biologie und Physik – die Entstehung dieser Disziplin war Gegenstand seiner Dissertation –, „Science“ und „Nature“ ebenso ein wie Sportgeschichte, Urbanistik oder die Romane Claude Simons.

Eine Weltgeschichte des Fremden

In Bonn, der letzten Station seiner Universitätskarriere, die von Bielefeld, wo er seinem Lehrer Niklas Luhmann nachfolgte, nach Luzern führte, wo er vier Jahre lang auch Rektor der Universität war, sind verstärkt politische Themen hinzugekommen. Dort ist er, ein Umstand voller Ironie, „Dahrendorf-Professor für die Theorie der modernen Gesellschaft“: Kaum ein berühmter Soziologe dürfte ihm fremder sein als Dahrendorf.

Über die Emeritierung hinaus leitet Stichweh in Bonn die Abteilung für Demokratieforschung. Was ihn nicht von der Fortsetzung seiner wissenschaftssoziologischen Studien, seiner Beiträge zum Verständnis der Universität oder seinem Interesse an der Weltgeschichte des Fremden als sozialer Figur abhält.

Mehr zum Thema 1/

Wer Rudolf Stichwehs Aufsätze liest, von denen viele auch gesammelt vorliegen, findet in ihnen stets den Nährstoff für ganze Bücher. Stichweh selbst aber hat Bücher bislang nur geschrieben, wenn er es auf dem akademischen Weg musste. Die Gratulation zum heutigen siebzigsten Geburtstag verbinden wir darum mit dem Wunsch, die Buchprojekte, die er hat, vor allem das Buch über den Fremden, über den er mehr weiß als jeder andere, mögen bald gelingen.