Hitze in Deutschland : Was für ein Höllensommer

Der Sommer war früher ein Schaulaufen braun ge­brannter Körper. Um dazuzugehören, rieb man seinen eigenen Körper mit Tiroler Nussöl ein, bis er wie ein Brathähnchen glänzte, und schmorte stundenlang im Freibad am Beckenrand in der Sonne, einen Fuß lässig im Wasser. Ab und zu erhob man sich, schlenderte zum Kiosk und kaufte eine Semmel mit einem plattgedrückten Schaumkuss und Ahoi-Brause. Ein verächtlicher Blick traf jene, die zu einer Delial-Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor sechs griffen. Manche lagen gar im Schatten. Dabei waren Sonnenbrände kein Zeichen von Nachlässigkeit, sondern bewiesen, dass man für seine Bräune alles gegeben hatte. Die Superprofis halfen mit Sonnenreflektoren nach. Schließlich legte man nach den Sommerferien die Unterarme auf der Schulbank nebeneinander und verglich, wessen Haut am dunkelsten geworden war. In der eigenen Kleinstadtwelt sprach niemand über den Klimawandel, man diskutierte am liebsten über die besten Liegeplätze im Freibad. Der Sommer war ein großes Versprechen, die Zeit der Leichtigkeit.

Tote Fische am Elbufer

Heute ist der Sommer die Zeit der Horrormeldungen. Deutschland trocknet aus, und am Elbufer verrotten Fische, weil der Sauerstoffgehalt des Flusses zu niedrig ist. Die Wälder brennen, besonders schlimm sucht die Hitzekatastrophe derzeit Südosteuropa heim. In Portugal sind in diesem Jahr bereits mehr als tausend Menschen der Hitze, die sich wie eine Glocke über das Land legt, zum Opfer gefallen. Die Kraft der Sonne hat das Rollfeld des Flughafens Heathrow beschädigt und Schienen verformt. Im Großraum London loderten mehrere Brände. Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen wurden in Großbritannien mehr als 40 Grad Celsius gemessen, doch das Land ist auf extreme Temperaturen gar nicht vorbereitet. Deutschland ist es genauso wenig. Weil acht der vergangenen zehn Frühjahre zu trocken gewesen sind, hat die Potsdamer Stadtverwaltung verboten, Gärten mit Wasser aus Flüssen, Seen oder Gräben zu wässern. Wer dagegen verstößt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 50 000 Euro. Hitzerekorde lösen längst keinen Jubel mehr aus, sondern Panik. Täglich blickt man bang auf die Wetter-App, die Hundstage am laufenden Band verheißt.