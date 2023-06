Er war der lauteste, aggressivste, ätzendste, rücksichtsloseste, radikalste, avantgardistischste Jazzmusiker auf dem Kontinent. Was er machte, war – wie man es dem Titel einer Aufnahme von 1976, an der er mitwirkte, entnehmen kann: „Ungesetzlicher Krach“. Bei Auftritten befand er sich immer im Ausnahmezustand. Die Schallplatte, mit der er erstmals die Öffentlichkeit schockierte, trug den Titel: „Machine Gun“. Da wurde Musik aus allen Rohren gefeuert.

Wer nachempfinden will, wie das damals, im Schicksalsjahr 1968, gewirkt haben mag, kann die Scheibe heute noch auflegen. Sie hat nichts von ihrer zerstörerischen Kraft gegen alle Hörgewohnheiten, Jazzkonventionen, Marktstrategien eingebüßt: ein pausenloses Gebrüll, pure Energie, massive Wände zum Einsturz bringende Frequenzen eines zum Klangtongeräuschbetonbohrer mutierten Saxophons. Peter Brötzmann hat mit seinem Instrument die Axt an den Jazz angelegt, wie wir ihn bis dahin kannten. Und siehe da, aus dem Stumpf, der übrig blieb, spross ein neuer Baum der Jazzerkenntnis. Das Four-Letter-Word „Jazz“ hatte sich damit fast schon erledigt, auch wenn hartnäckige Aficionados des durchrhythmisierten Viervierteltaktes nach Konzerten von Brötzmann und Co. nach Hause eilten und trotzig ihre alten Benny-Goodman-Platten aus dem Regal holten.

Nur chaotisch? Von wegen

Natürlich hat man ihm, dem Quereinsteiger aus der bildenden Kunst, die Qualifikation der rechten Improvisationskunst abgesprochen. Wer keine Changes spielen kann, vielleicht noch nie etwas von reiner Intonation gehört hat, von Swing gar nicht erst zu reden, der kann nur chaotischen Free Jazz von sich geben. Das Vorurteil, schräg spielen zu müssen, weil man nicht normal spielen könne, hat auch schon ein Gigant wie Ornette Coleman nach seinem historischen Auftritt mit einem Doppelquartett am 17. November 1959 im New Yorker Five Spot über sich ergehen und an sich abtropfen lassen müssen.

Peter Brötzmann lernte schon als Kind Klarinette, bevor er an der Werkkunstschule in Wuppertal Kunst und Grafik studierte. Die Mär vom Dilettanten und Pionier aus Verlegenheit hat er in zahllosen Sessions ad absurdum geführt. Er wusste, wie man von C-Dur nach F-Dur wechselt, und einen Calypso konnte er auch spielen, sogar einen bayrischen – so unrein, wie es sich eben gehört.

Futuristische Klangkunst

Was in ihm steckte, haben die Brothers und Sisters aus der New-Music-Community sehr schnell erkannt, Mauricio Kagel etwa, der schon 1969 mit Brötzmann in Köln ins Studio ging, um sich als Sprecher bei seinem „Aufnahmezustand 1“ durch die Vorkämpfer für eine futuristische Klangkunst – dem Flötisten Michael Vetter, dem Schlagzeuger Christoph Caskel und Peter Brötzmann – begleiten zu lassen. Und in Donaueschingen, bei der Uraufführung von Krzysztof Pendereckis „Actions“ durch das New Eternal Rhythm Orchestra von Don Cherry zwei Jahre später, war Peter Brötzmanns monströses Baritonsaxophon unüberhörbar präsent.

Brötzmann hat die Stadt Wuppertal auf die Landkarte des Jazz gebracht, aber sein Hauptquartier stand in Berlin und trug das Label FMP, das mehr als eine Plattenfirma für aktuellen Jazz gewesen ist. Die Free Music Production war eine radikale Musikerinitiative, die ihre Fühler bis nach Amerika ausstreckte, Giganten wie den Pianisten Cecil Taylor anlockte und alle Künstler versammelte, die sich vom Mainstream nicht mehr angesprochen fühlten und ihre radikal neuen Klangspuren suchten. Darunter waren das Globe Unity Orchestra des Pianisten Alexander von Schlippenbach, die holländischen Basisdemokraten um den Saxophonspieler Willem Breuker, Peter Brötzmanns diverse Gruppen mit dem Schlagwerker Han Bennink, dem Pianisten Fred van Hove, Evan Parker, Petr Kowald und Buschi Niebergall – also die Creme des Free Jazz, zu der in den frühen Siebzigern auch der Posaunist Albert Mangelsdorff gehörte. Musik war freilich nur die eine Seele in seiner Brust. Die andere gehörte der bildenden Kunst, der er sehr früh und bisweilen wieder in den letzten Jahren den Vorrang über den Jazz und seine Derivate einräumte.

Brötzmann kam aus der Fluxus-Bewegung und hat sich in unterschiedlichsten Kunstrichtungen ausgedrückt, als Maler, Grafiker, Designer und Objektkünstler. Bis zuletzt hat er mit vielen befreundeten Künstlern und Musikern eine umfangreiche Dokumentation seiner Arbeit zusammengestellt, die der Herausgeber Markus Müller als „kaleidoskopische Biographie“ mit mehr als 2500 Seiten bezeichnet hat. Wenn sie dereinst beim Wolke Verlag in Hofheim erscheint, wird man noch besser erkennen können, welch umfassend gebildeter, nachdenklich-freundlicher Gigant der Avantgardekunst vorgestern in Wuppertal gestorben ist. Peter Brötzmann wurde zweiundachtzig Jahre alt.