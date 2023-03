Wenn ein Mensch in einer ausweglosen Situation steckt, kann er verzweifeln (russisch: ottschajat’sja) oder tollkühn (russisch: ottschajanno) versuchen, aus ihr herauszukommen. Das Russische markiert den Gegensatz der zwei Haltungen mit wenigen Buchstaben. Als in diesem Sinn tollkühn in verzweifelter Lage kann der in Deutschland lebende russische Musiker Vasiliy Antipov gelten, ein hochgebildeter, mit außerordentlicher Körperkraft begabter Mann, der heute als Fahrer physische Arbeit unter hohem Zeitdruck leistet, aber auch als klassischer Gitarrist und Lautenspieler auftritt und nebenher eine Symphonie komponiert, die er im vergangenen Jahr begann, als er mehr als acht Monate lang in belarussischen Haftanstalten einsaß.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Der vierzig Jahre alte, 1,92 Meter große Antipov wuchs mit elf Geschwistern in einer Moskauer Wissenschaftlerfamilie auf, die ihm in den prekären Neunzigerjahren eine Ausbildung an der angesehenen Gnessin-Akademie organisieren konnte. In den späten Nuller- und frühen Zehnerjahren arbeitete er mit dem Dirigenten Teodor Currentzis, spielte etwa den Gitarrenpart in Alban Bergs „Wozzeck“ am Bolschoi Theater oder die Laute, als Currentzis in Nowosibirsk die Purcell-Oper „Dido und Aeneas“ herausbrachte. Doch weitaus lu­krativer waren in jener Zeit seine Jobs als Industriekletterer, etwa beim Hochhausbau in der Moskauer City oder beim Installieren von Werbebannern. Später zog der Musiker, den seine Freunde Wassja rufen, um künstlerisch weiterzukommen, nach Frankfurt, von wo er im Januar vorigen Jahres eine Busreise nach Moskau antrat, um seine Familie zu besuchen.