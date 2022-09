Pianist Nils Frahm : Macht mal Vögel nach

Der Pianist Nils Frahm beginnt seine Welttournee. Im Wechselspiel mit sich selbst, seinen Maschinen und sogar dem Publikum erzeugt er in Berlin Begeisterungsstürme. Und dann – geht er an seine Glasharmonika.

Nils Frahm hat gerade die ersten 20 Minuten seines Konzerts gespielt, da passiert etwas Bemerkenswertes. Die Dauer einer Albumseite lang hat er Klanggebäude errichtet, zärtlich seine neue Glasharmonika bedient, Loops und Echoeffekte mit- und gegeneinander spielen lassen und Chöre hinzugefügt. Er hat Loops aus elektronischen Quellen mit analogen Tasteninstrumenten vermählt, fragile Kompositionen an- und wieder abschwellen lassen. Und den ersten frenetischen Applaus eingeheimst.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Da bittet der Berliner Komponist sein ergriffenes Publikum um das, was einmal der Ausgangspunkt aller Musik war, der Ursprung umschmeichelnder Klänge, als der Mensch Klangwelten für sich entdeckte. „Ich dachte mir, vielleicht machen wir alle Tiergeräusche“, schlägt er per Mikrofon vor. Und die Zuhörer sind voll dabei, nicht laut und aufwallend, sondern genauso dezent wie Frahms Klänge. Amseln sind zu hören, Frösche, zwischendrin ein Kuckuck. Nach wenigen Minuten ist Schluss. Der Künstler dankt.

Frahms gerade erschienenes Album „Music for Animals“ zieht sich über drei Stunden, die Stücke sind bis zu 27 Minuten lang. Es weckt die Gefühle eines Aufenthalts in der Umwelt. Die Übung in Mimesis, also der Nachahmung dessen, was wir in der Natur erleben, mit dem Publikum passt zur Konzeption dieser Aufnahmen. Der Elektro-Musiker und Pianist lässt kleine Motive sich über Minuten entwickeln, legt fast unmerklich Schichten von warmen Sounds übereinander. Manchmal bleiben nur der Puls und einige sphärische Laute übrig, manchmal regiert Stille über längere Zeit. „Stepping Stone“ und „Do Dream“ mit ihrem umfassenden Gebrauch des Harmoniums sind solche Tracks, die ausloten, was passiert, wenn formell ganz wenig passiert. Die acht Stunden von Max Richters „Sleep“ sind nicht weit.

Das Publikum nimmt die Einladung an

Das Funkhaus im Berliner Stadtteil Treptow beherbergte einst den DDR-Rundfunk. Hier hat Frahm sein Studio. Die Innenarchitektur, sozialistischer Realismus und Holzvertäfelung, in Kombination mit warmem dezentem Licht lässt den alten Sendesaal und das Foyer aus den Fünfzigern wie einen Traumort erscheinen, eine alte Orgel ist übrig geblieben. Das Publikum nimmt das Angebot zum Naturtrip an, einige legen sich auf den Holzboden, viele haben die Augen zu, in der Ecke bewegt sich eine Frau mit Ausdruckstanz.

Das erste Konzert sei immer eine Überraschung, sagt Frahm. Sicherheitshalber kündigt er seine Zugabe schon nach dem vierten von fünf Stücken im Hauptteil an. „Da klatscht ihr einfach zwei Sekunden länger, und ich komme sofort wieder.“ Ein weiteres Ambient-Stück, das an die Frühphase der Berliner Elektronikpioniere Tangerine Dream erinnert, folgt. Dann hält er sich an seine Regieanweisung, bringt ein Glas Wein mit und spielt seinen größten „Hit“.

„Says“ ist ein Stück, das auf der Liveplatte „Spaces“ sechs Minuten lang Höchstspannung erzeugt, indem es einen heiß ersehnten Akkordwechsel hinauszögert. Permanent steigert sich die Erwartung durch Soundeffekte, kleine Erhebungen aus der pulsierenden Monotonie, um dann vom entscheidenden Moment an einige weitere Minuten in einer Klangexplosion zu schwelgen. Das Publikum lauscht ihr andächtig wie einer Hymne und feiert sie mit viel Applaus.

Seine Frau brachte ihn darauf, Töne wegzulassen

Sein neues Album sei unter dem Eindruck von Corona entstanden, im Studio habe er viel ausprobiert. Doch anders als sonst sei diesmal auch seine Frau zu Hause gewesen, habe ihn ab und zu besucht und dabei auch die Glasharmonika ausprobiert. „Als sie versuchte, sie zu spielen, klang es unglaublich, und diese erste Interaktion habe ich aufgenommen“, berichtet Frahm im Begleittext zur neuen Platte. Sie sei nicht musikalisch ausgebildet, habe aber mit viel Zuwendung gespielt. „Das ist sehr hilfreich, nur die wenigen Noten, die man wirklich fühlt, und sonst nichts zu spielen.“ Passend dazu folgt im nächsten Satz der Verweis auf den verstorbenen Talk-Talk-Gründer Mark Hollis, einen Meister der Stille.

Frahm ist zwei Tage vor dem Auftakt seiner Welttournee, die mit fünf ausverkauften Konzerten im Funkhaus beginnt, vierzig geworden. Ein junger Wilder ist er nicht mehr. Auftritte werden ihn in legendäre Konzertsäle wie die Massey Hall in Toronto, das Kings Theatre in Brooklyn und für zwei Shows ins Orpheum Theatre in Los Angeles führen, dazu kommen jeweils ausverkaufte Abende in der Hamburger Elbphilharmonie und der Pariser Salle Pleyel.

Einst hat die BBC-Moderatorin Mary Anne Hobbs Nils Frahm als den „einen aktuell wichtigsten Musiker der Welt“ bezeichnet. Er ist allerdings ein heimlicher Weltstar, seine letzte Platte „All Melody“ wird zu Recht mit dem Etikett Meisterwerk versehen. Aber alles sehr dezent und still. Übersee ist begeistert. „Er ist zum Gesicht einer neuen Zucht von Musikern geworden, die Elemente von elektronischer Tanz- und klassischer Musik kombinieren, um eine neue, kontemplativere Art von Pop zu schaffen“, schrieb die „New York Times“, nachdem „All Melody“ veröffentlicht wurde. Ein Kritiker des „Guardian“ bemerkte einmal, der Effekt des Stücks „Says“ sei so, als spiele Richard Clayderman 1993 im Chill-out-Raum eines Clubs. Doch er relativierte den Scherz gleich wieder, um zu sagen, Frahm gewinne sein Publikum mit Virtuosität und Attacke. Vier von fünf Sternen für den damaligen Auftritt.

Mehr zum Thema 1/

Wohl noch höher dürfte die Bewertung des Berliner Publikums für das Konzert zum Tourauftakt liegen. Fast zwei Stunden One-Man-Show mit Improvisationen auf einem Klavier, dessen Hammer mit Filz bestückt sind, auf dem legendären Fender Rhodes und acht weiteren Tasteninstrumenten, unzähligen Knöpfen und Reglern und diesem anmutigen neuen Instrument, der Glasharmonika, die so zerbrechlich wirkt, dass Frahm sich fragt, ob es eine gute Idee ist, sie um die Welt mitzunehmen. Als der Auftritt zu Ende ist, strömt das Publikum von allen Seiten zu seinen Aufbauten, um Erinnerungsfotos zu machen. Als wäre es der Eiffelturm.