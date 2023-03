Viele populäre Künstler hüten ihr Erfolgsrezept wie eine alchemistische Formel zur Gewinnung von Gold. Quincy Jones, der mehr als siebzig Jahre vor, auf und hinter der Bühne als Komponist, Arrangeur, Bandleader, Jazztrompeter, Produzent und Manager verbracht hat und dabei zum erfolg­reichen Jazz- und Pop-Tycoon schlechthin aufstieg, hat nie ein Hehl daraus gemacht, wie bei ihm eins zum anderen kam. Jedenfalls nicht so, wie man sich das in der sogenannten Haifischbranche des populären Musikgeschäfts landläufig vorstellt.

Im „Downbeat“-Magazin beschrieb er einmal recht anschaulich, wie er in den Fünfzigerjahren, damals gerade zwanzig geworden, Arrangements für die Bigband von Count Basie schrieb, dessen Unfähigkeit, komplizierte Partituren zu lesen, er kannte: „Na ja, wenn er sieben Vorzeichen gesehen hat, ging er zur Toilette. Aber, Mann, es gibt Typen, die alles entziffern können, doch den zwei Noten, die Basie spielt, nicht das Wasser reichen können.“

Zum Plattenboss avanciert

Das hat dem so klugen wie charmanten Quincy Jones Reputation in der ganzen Szene verschafft. Selbst die Größten klopften bei ihm an, um sich von ihm die Arrangements in die Hände oder auf die Stimmbänder schreiben zu lassen: Frank Sinatra und Dinah Washington, Lionel Hampton und Dizzy Gillespie, später Pop-Giganten wie Michael Jackson, von dem er – mittlerweile zum Plattenboss avanciert – die größten Hits „Off the Wall“, „Thriller“ und „Bad“ herausbrachte. Im Jahr 1985 hat er auch „We Are the World“ von Jackson und Lionel Richie für einen Afrika-Hilfsfonds produziert, darüber hinaus unzählige musikalisch und kommerziell überaus populäre Aufnahmen, für die er mehr als achtzig Mal eine Grammy-Nominierung erhielt und knapp dreißig Mal auch gewann. 1994 bekam er mit dem Dirigenten Nikolaus Harnoncourt den hoch dotierten Polar Music Prize der Königlichen Schwedischen Musik-Akademie in Stockholm.

Quincy Jones, der von der Southside in Chicago stammte, begann seine Karriere kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bereits als Vierzehnjähriger in einer Band mit Ray Charles in Seattle. Später studierte er kurzzeitig am Berklee College in Boston, damals noch Schillinger House of Music genannt, und einige Jahre bei der Komponistin Nadia Boulanger in Paris, wo er zeitweilig auch die Aufnahmen von Chansonsängern wie Jacques Brel, Henri Salvator und Charles Aznavour oder die in Europa entstandenen Einspielungen von Billy Eckstine und Sarah Vaughan betreute. Seine Tätigkeit als versierter Jazz-Trompeter im Stil eines Art Farmer oder Clifford Brown musste er schon in den Siebzigerjahren wegen eines Hirnaneurysmas aufgeben.

Seit den Sechzigerjahren machte er sich auch als Filmmusikkomponist in Hollywood einen Namen, etwa mit „Walk, Don’t Run“, „In Cold Blood“ und „The Color Purple“ („Die Farbe Lila“), für die er eine Oscar-Nominierung erhielt. Quincy Jones war mehrere Male verheiratet, lebte von 1991 bis 1997 mit Nastassja Kinski zusammen und hat sechs Töchter und einen Sohn. Seinen neunzigsten Geburtstag wird er deshalb heute sicherlich auch im Kreis seiner Großfamilie feiern können.