Karstadt in Neukölln : Wo ist denn hier die Posamentenabteilung?

Großstadt, Weltstadt, Karstadt: Am Hermannplatz in Berlin stand einst das größte und modernste Kaufhaus Europas. Bis heute ist es geblieben, was es schon im Eröffnungsjahr 1929 war: ein krisengeschüttelter Palast des gehobenen Konsums.

Weiß heute noch jemand, was Posamenten sind? In den Dreißigerjahren hingegen hätte es im Berliner Warenhaus Karstadt am Hermannplatz die selbstverständliche Antwort gegeben: „Posamenten für Kleidung finden Sie im Erdgeschoss und die für Möbel im zweiten Stock.“ Und hätte jemand diese Frage damals vielleicht in der Putz- (erster Stock) oder Spielwarenabteilung (vierter Stock) gestellt, dann wäre es theoretisch möglich gewesen, dass ein Fräulein Stein die gewünschte Auskunft gegeben hätte. Drei Jahre arbeitete Fräulein Stein, ihr Vorname war Ingeborg, als Putzmacherin und Spielzeugverkäuferin bei Karstadt am Hermannplatz. Ein heute recht zerfleddertes Arbeitszeugnis bescheinigt ihr ein „einwandfreies persönliches Verhalten“ sowie, dass „der Austritt erfolgt, da Fräulein Stein zur Landhilfe geht“.

Die Landhilfe war eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme der Nationalsozialisten, die dazu beitragen sollte, dass „sorgfältig ausgelesene Jungen und Mädels zu verantwortungsbewussten jungen Deutschen erzogen werden, die körperlich gestählt und charakterlich gefestigt von dem Willen erfüllt sind, im Beruf und an jeder Stelle einsatzbereit dem Volksganzen zu dienen“. Mit einundzwanzig Jahren war Fräulein Stein fast schon etwas zu alt für dieses achtmonatige „Landjahr“, doch wird man in der Personalabteilung der Rudolph Karstadt AG nicht unglücklich über ihr Ausscheiden gewesen sein.