John McLaughlin wird 80 : Ein Teufelskerl an der Jazzgitarre

Schwefelgeruch stieg den Hörern bei seinen Konzerten oft in die Nase. Wie bei Niccolò Paganini, wenn man Heinrich Heine Glauben schenken darf. John McLaughlin ist derjenige, der mit seiner Gitarre am schnellsten, höchsten, weitesten unterwegs war. Am lautesten und dämonischsten auch. Das will etwas heißen bei all den Pyrotechnikern an den sechs Saiten, vor allem in Rockmusikkreisen, die ihre E-Instrumente, wenn sie keine musikalischen Steigerungen mehr hergaben, auf der Bühne mit brachialer Gewalt in alle Einzelteile zerlegten, darauf herumtrampelten und in Brand setzten; von Pete Townshend bis Ritchie Blackmore – notorisch rabiate Punkrocker gar nicht berücksichtigt.

Immerhin muss man McLaughlin zugutehalten, dass er die Ausdrucksgrenzen seines Instruments – auch mit der achtzehnsaitigen elektrischen Doppelhalsgitarre – auf musikalischem Wege zu überschreiten suchte. Unheimlich blieben seine Virtuosität und sein komplexes Spiel dennoch. Vor allem als der Mann aus dem beschaulichen Yorkshire sich in den Siebzigern zeitgemäß Mahavishnu nannte und mit seinem indisch orientierten Orchester sowie der Gruppe Shakti solche Schnelligkeit der Phrasierung, zugleich geradezu gespenstische Exaktheit im melodischen Unisono mit kulturell so unterschiedlich sozialisierten Musikern an den Tag legte. Das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen. Frank Zappa meinte beim Hören der Präzision in den High-Energy-Läufen von McLaughlin denn auch, er spiele die Gitarre wie ein Maschinengewehr.

Ein Katzensprung zu Miles Davis

Begonnen hatte McLaughlin, der aus gutbürgerlich musikalischem Hause früh mit Klavier- und Geigenklängen umgeben war, als Mitglied des kaum in seiner Wirkung auf die musikalische Szene zu überschätzenden Blues- und Rhythm-&-Blues-Zirkels in England. Mit Alexis Korner, Georgie Fame, Graham Bond schuf er eine Klangsprache, die weit über traditionelle Zwölftaktschemata oder Bebop-Akzente hinausging und alle möglichen Jazz- und Rockelemente zusammenführte. Ende der Sechzigerjahre gehörte er zu den interessantesten Fusion-Musikern des Kontinents, auf den auch die amerikanische Szene aufmerksam wurde, besonders Schlagzeuger Tony Williams, der McLaughlin in seine Band Lifetime holte, von der es nur einen Katzensprung bis zu Miles Davis war.

Ohne Übertreibung kann man sagen, dass all die herausragenden Produktionen von Miles seit „In a Silent Way“ – mit dem epochalen Album „Bitches Brew“, mit „Jack Johnson“, „Live-Evil“, „Big Fun“ oder „On the Corner“ – wesentlich durch John McLaughlins progressiven Gitarrensound und sein überwältigendes Rhythmusempfinden geprägt worden sind. Miles Davis’ Urteil, er sei „höllisch gut“, war das „Summa cum laude“, ausgestellt von der besten Jazz-Universität der Zeit. Danach standen John McLaughlin alle Türen offen, wie auch immer das musikalische Etikett zwischen Jazz, Fusion, Latin Music und Rock lauten mochte. Er wurde aber nicht nur zum „First Call“-Gitarristen, den man als Ersten anrief, wenn Spektakuläres bevorstand oder es eine neue Superband zu besetzen galt. Er hat selbst die erfolgreichsten Bands der Siebziger geführt, von denen das Mahavishnu Orchestra auch kommerziell an erster Stelle stand.

Mehr zum Thema 1/

Auch mit kleinen Ensembles, dem Trio mit Al Di Meola und Paco de Lucía, dem Jazz-Fusion-Quartett The 4th Dimension oder dem Trio of Doom mit Tony Williams und Jaco Pastorius hat er in Europa wie Amerika größte Aufmerksamkeit erzielt. Wie stilistisch vielseitig McLaughlin als Interpret wie Komponist ist, hat er bei Crossover-Projekten mit klassischen Ensembles wie dem London Symphony Orchestra, den Duos mit der Pianistin Katia Labèque oder dem Ballett „Thieves and Poets“ gezeigt. Vielleicht der einzige Gitarrist, der sowohl mit Miles Davis als auch mit Jimi Hendrix im Studio stand, hat er sie alle beeinflusst, die seit den Sechzigerjahren Gitarre spielen, von Jeff Beck bis Pat Metheny. Heute feiert er seinen achtzigsten Geburtstag.