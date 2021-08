Gartenzwerge : Der mit der Zipfelmütze

Sage niemand, das sei ein Zwerg. Er ist nur kleinwüchsig, aber er trägt eine Mütze, die ihn groß macht. Groß wie eine Gottheit namens Mithras, klein wie ein keltischer Kapuzendämon namens Genius cucullatus. In der numinosen Welt gelten nun einmal andere Maßstäbe – wie auf dem Grunde der Moldau bei Brecht. „Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine“, eine Konnotation, die sich der Revolten-Dichter so nicht gedacht hat. Denn der Gartenzwerg aus thüringischen Manufakturen war bei seinesgleichen als bürger­licher Kitsch verpönt. In der DDR wurde er trotzdem als „Bückware“ unter dem La­dentisch gehandelt und brachte dem sozialistischen Staat Devisen über den Export volkseigener Betriebszwerge. Eine Entweihung der ehrwürdigen Schutzgeister und antiken Nothelferlein, die, immer reisebereit, zu den Menschen eilten, um ih­nen zur Hand zu gehen – solange sie dabei nicht entdeckt wurden. Der Wicht unterm Kapuzenumhang hatte damals je­denfalls einen besseren Ruf als der unterm Kapuzenpullover heute.

Ist die rote Zipfelmütze des Gartenzwergs also ein Relikt des bärtigen Cucullatus, der sich im atlantischen Klima Galliens und Britanniens warm anziehen musste? Oder verweist sie zurück auf die phrygische Mütze aus gegerbtem Stier­hodensack, der im antiken Anatolien die Fruchtbarkeit und Stärke des Tiers auf seinen Träger übertragen sollte? Homer kannte sie, die Perser übernahmen sie als Tiara, die später byzantinische Fürsten und ab dem Mittelalter die Päpste krönte. Auch Mitra, der vedisch-persische Gott der Rechtsordnung und Bündnistreue, trug diese Mütze, sein römischer Ableger Mithras vererbte Christus seine Sonnennatur und dessen Bischöfen die „Mi­tra“. In der Französischen Revolution kam der „bonnet rouge“ auf, der fort­an als Symbol der Freiheit galt. Die deutschen Revolutionäre stülpten die Jakobinermütze ih­ren biedermeierlichen Gegnern als Schlafmütze über – eine Fall­geschichte kultureller Aneignung?

Damit jedenfalls war der deutsche Michel geboren, der so fatal an den Gartenzwerg erinnert. Hielte der nicht Spaten, Spitzhacke, Schubkarre oder Laterne in Händen, die ihn als fleißigen Nachkommen kleinwüchsiger Erzminenarbeiter oder unterirdischer Elementargeister ausweisen, die in Märchen und Sagen unermessliche Schätze hüten, sofern sie nicht bedrohte Prinzessinnen wie Schneewittchen beschützen. Schön sind sie nicht. Johann Bernhard Fischer von Erlach hat die ersten barocken Gartenzwerge aus Marmor geschaffen. Doch die steinernen Männer, die mit ihren überdimensionalen Köpfen an die verwachsenen „Hofzwerge“ der Renaissance erinnern, gerieten schon bei den Aufklärern in Verruf. In Goethes Versepos „Hermann und Dorothea“ klagt ein Gartenbesitzer, dass sich niemand mehr für seine „Bettler von Stein“ und „farbigen Zwerge“ interessiere.

Dennoch traten die Gartenzwerge im 19. Jahrhundert ihren Siegeszug durch die bürgerlichen Vor- und bald auch durch die Schrebergärten an. Und nicht nur hierzulande. Die ersten Zwergserien entstanden um 1800 in England. Am Nordhang des Thüringer Waldes gründete Heinrich Dornheim 1856 die erste deutsche Werkstatt für Zwerge aus Terrakotta. Um 1890 begann die serielle Produktion von Gartenzwergen. Gräfenroda wurde zum europäischen Zentrum der „Gnömchenmacher“, wie sich die Hersteller selbst nannten, denn bis in die zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hießen Gartenzwerge noch Gnome. In England heißen sie heute noch „garden gnomes“, und wie Harry Potter weiß, können sie einen Garten auch verwüsten, wie Wagners Alberich die Welt. Wie ein harmloser Gartenzwerg aus Ton gegossen, angarniert, modelliert, gebrannt, bemalt und lackiert wird, weiß Reinhard Griebel, Inhaber der Gartenzwergmanufaktur nebst Museum in Gräfenroda. Mit der „Gräfin Roda“ hat er sogar eine Gartenzwergin erfunden. Schließlich gab es unter den Gnomen auch besonders hübsche Gnomiden.

Zum Gendern taugt der Gartenzwerg aber nicht, und das Wichtel ist ohnehin neutrisch. Dennoch hatte es der Gartenzwerg immer schwer mit den Ideologen. Von den Nationalsozialisten beargwöhnt und teils verboten, von den Achtundsechzigern verspottet, erlebt er seit 1990 eine Renaissance. Provokative Modelle kamen auf: Der sogenannte Frustzwerg ließ die Hosen runter oder zeigte den Stinkefinger und wurde vor den Kadi gezerrt. Um die Ehre des Originals zu retten, hatte sich schon 1984 in Basel die „Internationale Vereinigung zum Schutz der Gartenzwerge“ gegründet. Sie weiß, dass ihr Schützling 69 Zentimeter groß ist, männlich, bärtig, zipfelbemützt. So sahen sie schon in Augusta Treverorum aus: die Genii cucullati, die keines Schutzes bedürftigen Schutzdämonen von Trier.