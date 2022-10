Kontroverse DDR-Aufarbeitung : Ein Buch, das es nicht geben soll

Der Historiker Rainer Eckert, der von 1997 bis 2015 das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig leitete, hat ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel „Getrübte Erinnerungen? Die SED-Diktatur in der aktuellen Geschichtspolitik der Bundesrepublik“ und sollte im August im Mitteldeutschen Verlag in Halle erscheinen. Auf sechshundert Druckseiten setzt sich Eckert mit dem Wandel in der DDR-Erinnerungslandschaft auseinander, anhand von Beispielen wie dem „Kampf um Hohenschönhausen“ oder dem Niedergang der Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt. Er geht aber auch auf die Geschichte der von ihm selbst bis zum Eintritt in den Ruhestand geleiteten Institution in Leipzig ein. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hatte einen Druckkostenzuschuss von mehr als 7000 Euro bewilligt, die Auflage sollte fünfhundert Exemplare betragen. Obwohl der Verlag schon Fahnenexemplare verschickt hatte, will er das Buch nicht mehr veröffentlichen. Was ist geschehen?

Eckert, geboren 1950 in Potsdam, engagierte sich in der friedlichen Revolution. Schon in seiner Jugend hatte er das SED-Regime kritisiert, insbesondere als Mitglied der Jungen Gemeinde. 1968 protestierte er gegen den Abriss der Garnisonkirche in Potsdam und gegen die Niederschlagung des Volksaufstandes in der Tschechoslowakei. Er arbeitete im Potsdamer Staatsarchiv als Hilfskraft und durfte dann Ge­schichtswissenschaften studieren, aber im siebten Semester wurde er wegen „staatsfeindlicher Hetze und Gruppenbildung“ exmatrikuliert. Nach dem Mauerfall wurde er Historiker, der zum Unrechtsstaat DDR forschte. Er bekam Stipendien, Auszeichnungen und das Bundesverdienstkreuz, wirkte in Gremien und Stiftungen mit und war an Debatten beteiligt.