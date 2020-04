Der Fall Achille Mbembe : Woran erkennt man wissenschaftlichen Antisemitismus?

Achille Mbembe wird nicht die Eröffnungsrede der Ruhrtriennale halten. Denn die Ruhrtriennale findet in diesem Jahr nicht statt. Der Aufsichtsrat der vom Land Nordrhein-Westfalen und den Ruhrgebietsstädten getragenen Kultur Ruhr GmbH hat am Mittwoch beschlossen, das Festival, das am 14. August hätte beginnen sollen, wegen der Covid-19-Pandemie abzusagen. Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hatte die Sondersitzung des Aufsichtsrats einberufen, um den Fall Mbembe diskutieren zu lassen. Wie sie gegenüber dieser Zeitung erklärte, waren „Zweifel“ aufgekommen, ob die Einladung an Mbembe „in Einklang mit der Beschlusslage des Landtags zum Thema BDS“ stehe. Den Antrag mit dem Titel „In Nordrhein-Westfalen ist kein Platz für die antisemitische BDS-Bewegung“ hatte der Landtag am 20. September 2018 unter dem Eindruck der Diskussionen über die Programmpolitik der Ruhrtriennale 2018 angenommen, der ersten der drei von Stefanie Carp verantworteten Spielzeiten.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. F.A.Z.



In der Aufsichtsratssitzung hat die Ministerin die Intendantin gerügt, wie sie dieser Zeitung mitteilte. „Die öffentliche Diskussion der letzten Tage rund um das Thema BDS hat dem Ansehen der Ruhrtriennale erneut Schaden zugefügt. Es wäre die Aufgabe der Intendantin gewesen, dies frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen – auch und gerade im Lichte der Ereignisse des Sommers 2018.“ Stefanie Carp habe „mit ihrer Kommunikation nicht dazu beigetragen, die Debatte zu versachlichen“. Hält die Ministerin die Zweifel an der Tauglichkeit Mbembes als Hauptredner eines staatlich finanzierten Kulturfestivals in der Sache für begründet oder nicht? Für ein Gespräch darüber steht Frau Pfeiffer-Poensgen nicht zur Verfügung. Kann man aber eine Debatte versachlichen, indem man sie nicht führt?

Aus der Erklärung der Ministerin darf man schließen, dass sie die Einlassungen der Intendantin, es gehe bei den als antisemitisch interpretierten Textpassagen Mbembes um „erlogene, konstruierte Vorwürfe, die keiner Quellenuntersuchung standhalten“, nicht überzeugt haben. Aber es ist müßig, nun in die Auslegung der Auslegung von Auslegungen einzutreten. In dieser Kontroverse wird viel zu viel herumgeredet um den giftigen Brei, so dass die Verteidiger Mbembes den Eindruck verbreiten konnten, die Kritiker seien Wortklauber.

Abgrenzungsbeschlüsse brauchen Kriterien

Die Ministerin erklärt, sie stehe uneingeschränkt hinter dem Landtagsbeschluss zum BDS. Dieser Beschluss und der entsprechende Beschluss des Bundestags vom 17. Mai 2019 richten sich gegen eine Bewegung, die ihre Bastionen in der akademischen und intellektuellen Welt des Auslands hat. Wie soll der Kreis der BDS-Unterstützer gezogen werden, die in Deutschland nach dem Willen der Parlamente kein öffentliches Geld, keine öffentlichen Räume und so weiter bekommen sollen? Die Frage, ob ein weltweit prominenter Intellektueller wie Achille Mbembe als Antisemit im politischen Sinne der Anti-BDS-Resolutionen einzustufen ist, bezeichnet für die Umsetzung dieser Resolutionen den Ernstfall, an dem sich Kriterien gewinnen lassen müssten – wenn es Kriterien gibt. Mbembes Texte liegen auf dem Tisch, und er selbst hat sich in den letzten Tagen gegenüber deutschen Medien geäußert, wie zuletzt in einem Artikel in der „Zeit“.

Mehrere Bundesländer und der Bund haben Antisemitismusbeauftragte berufen, die ihr besonderes Augenmerk der zeitgenössischen Form der Judenfeindschaft zuwenden sollen, die sich hinter maßloser Kritik am Staat Israel versteckt. Die nordrhein-westfälische Beauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat sich in einem Gastkommentar der „Jüdischen Allgemeinen“ zur Causa Mbembe geäußert. „Bedient man sich antisemitischer Stereotype, wie dies Mbembe in einigen seiner Artikel vorgeworfen wird, wenn er das frühere Apartheidsystem Südafrikas in einen Kontext mit dem Staat Israel bringt oder mit der Schoa vergleicht, ist es nicht verwunderlich, dass man ihn mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert.“ Leider ist diese Aussage tautologisch: Wer antisemitische Stereotype verwendet, darf sich über den Antisemitismusvorwurf nicht wundern. Aber trifft der Vorwurf zu? Verwendet Mbembe solche Stereotype?