Weltausstellung in Dubai : Öko-Diplome für die ganze Welt

Die Maxime „Build it and they will come“ – frei übersetzt „Baue etwas (Interessantes), und es wird Menschen anlocken“ – hat Dubai lange erfolgreich beherzigt: Die größte Mall der Welt, das höchste Hochhaus der Welt, der größte Flughafen der Welt? Bitte schön! Wozu gibt es schließlich Geld und Klimaanlagen?

Dubai, von Kritikern beschrieben als ins Groteske gesteigerte Metropole der Spätmoderne, setzt auf die Festivalisierung der Stadtentwicklung. Mit großem Erfolg. Die Ausrichtung einer Weltausstellung passt perfekt in das Profil des Emirats. Derlei Leistungsschauen mögen als wenig nachhaltig gelten, doch der autokratisch regierte Stadtstaat ist ein wichtiges Zentrum der Welt geworden, und die Expo 2020 manifestiert Dubais Status als jüngste Weltstadt. Für die arabische und südasiatische Welt ist Dubai in vielerlei Hinsicht ein vorbildhaftes Modell. Das Etikett „nouveau riche“ wird hier als Verheißung angesehen.