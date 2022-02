Busbahnhof in Tel Aviv : Zu groß für den Abriss

Die Stadt in der Stadt, zu der die Central Bus Station in Tel Aviv geworden ist, hatte der israelische Architekt Ram Karmi in dieser Form nicht vorgesehen. Nach seiner Vision sollte der zentrale Busbahnhof zu einer Mikro-Metropole werden, die das Armenviertel Neve Sha’anan im südlichen Tel Aviv aufwertet, also besser ist als die Stadt um sie herum. Mit Geschäften, Hotels, Freizeitangeboten und einem öffentlichen Park sollte sie darüber hinaus zum Anziehungspunkt für Menschen im ganzen Land werden. Als im Jahr 1968 der Grundstein für die Tachana Merkazit gelegt wurde, hatte Israel gerade den Sechstagekrieg gewonnen, die gesellschaftliche Stimmung war euphorisch, und das materialisierte sich architektonisch in diesem megalomanen Bauvorhaben.

In einem Land mit gerade einmal zwei Millionen Einwohnern, 400.000 davon in der Küstenstadt, wurde der größte Bahnhof der Welt gebaut, den jeden Tag eine Million Menschen durchlaufen sollten. Finanziert wurde das Projekt von einem privaten Investor, der mit einer Marketingkampagne sogar Juden aus der ganzen Welt zur Alija, zur Rückkehr nach Israel, bewegen wollte, wo sie dann möglichst ein Geschäft im neuen Zentrum des Landes kaufen sollten.