David Baddiel im Gespräch : Und wer hilft den Juden?

Es ist ein großes Buch – und das ist sehr traurig. Traurig, weil es kein Deutscher geschrieben hat. Denn es geht um das, was Deutschland – leider – gut kennt: um Antisemitismus. Und es geht um eine spezielle Kritik daran, die hier – leider – nicht so explizit ausgesprochen wird wie in diesem Buch aus Großbritannien. Ja, es ist traurig, weil Deutschland anscheinend selbst Antisemitismuskritik importieren muss. Das alles denkt man, wenn man „Und die Juden?“ von David Baddiel liest. Sitzt man ihm aber gegenüber, in Charlottenburg, in einem Hotel, ist die Traurigkeit weg. Vielleicht, weil Baddiel Comedian ist. Und nicht nur das: Den Briten, dessen Mutter, eine deutsche Jüdin, 1939 nach England fliehen musste, kennt man weltweit, zumindest seinen Song; er hat an „Three Lions (Football’s Coming Home)“ mitgeschrieben. Und jetzt also hat er ein Buch über linke Antirassisten geschrieben, die um alle Marginalisierten der Welt einen „heiligen Kreis“ ziehen, nur nicht um Juden: Denn es gibt beispielsweise keinen Protest, wenn jüdische Rollen im Kino mit Nichtjuden besetzt werden. Und den Comedian Dave Chappelle kritisieren Linke zwar, wenn der sehr schlechte Witze über Transfrauen macht. Über seine antisemitischen schweigen sie aber. Ja, Juden zählen nicht in linken Kreisen. Auch in Deutschland. Das sah man wieder im September. Man sah es, weil man nichts hörte, als ein junger Mann, der „Free Palestine“ geschrien haben soll, einem Hamburger Juden das Joch- und Nasenbein brach. Und dieses Schweigen der sonst so lauten Antirassisten nervt David Baddiel.

Anna Prizkau Redakteurin im Feuilleton.

Wenn Sie in der Hölle in einem Kessel mit einem linken Antisemiten und einem rechten landen würden, Mister Baddiel, welchen würden Sie rausschmeißen?