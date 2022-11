WM in Qatar : Der blinde Fleck unserer Empörung

Kritik an Qatar wird in arabischen Ländern als Ressentiment wahrgenommen – vielleicht auch deswegen, weil man in Europa oft wie von einer höheren Warte jenseits der Geschichte aus spricht.

Qatars Verhältnis zu den übrigen Golfstaaten ist konfliktreich und wohl nur vorübergehend befriedet. Aber die europäische Empörung über die erste Fußballweltmeisterschaft in einem arabischen Land scheint es fertigzubringen, die arabischen Gesellschaften hinter Doha zu einen. Beim Treffen der Arabischen Liga in Algier war in der Schlusserklärung von einer „böswilligen Kampagne voller Verdrehungen“ die Rede. Die Union der arabischen Fußballverbände wies die „Schmutzkampagne“ zurück, die bloß das Ziel habe, „die Kompetenz der arabischen Länder herabzuwürdigen“. In den sozialen Medien des Nahen Ostens lautet ein beliebter Hashtag: „Ich bin Araber, und ich unterstütze Qatar.“

Besonders scharf ging auf der Website des panarabischen Nachrichtensenders Al Mayadeen der Publizist Timo Al-Farooq die deutsche Haltung an. Die „orientalistischen und xenophoben Untertöne eines weiteren westlichen Hegemonie-Diskurses“ überraschten nicht weiter, aber „faszinierend“ sei, dass sie diesmal von Linksliberalen ausgehen. „Neid und ein kaum verhüllter ethnischer Überlegenheitskomplex“ bildeten bei diesem „liberalen Whitelash“ eine paradoxe Mischung.

Machtpolitisches Gefälle

Das Verfahren, Kritik an Menschenrechtsverletzungen durch den Verweis auf kulturelle Unterschiede und geopolitische Interessen zu relativieren, ist aus vielen autoritären Staaten bekannt. Doch umgekehrt frappiert, wie wenig bei der Kritik an Qatar in den europäischen Öffentlichkeiten die eigene kulturelle und geopolitische Sprecherrolle präsent ist – so als würde sie von einer höheren universellen Warte jenseits der Geschichte aus formuliert. Aber natürlich lässt sie sich von dem Verhältnis Europas zu den arabischen Ländern in den letzten Jahrhunderten nicht trennen, das durch ein großes ökonomisches und machtpolitisches Gefälle, durch Kolonialismus, Projektionen, Angst und Geringschätzung vonseiten des Westens geprägt war. Es ist noch nicht lange her, dass man arabische Gesellschaften dort mit Stagnation und Perspektivlosigkeit gleichsetzte und diese Faktoren zugleich als Nährboden für antiwestliche Ressentiments und islamistischen Terror identifizierte.

Die sich mit Qatar darbietende Kon­stellation ist offensichtlich eine andere, fast entgegengesetzte. Hier scheinen es gerade der sagenhafte Reichtum, die futuristische Skyline, der klimatisierte Luxus, die globalen Finanz- und Kommunikationsverflechtungen bis hin zur eigenen Abhängigkeit von Qatars Energiereserven zu sein, die der westlichen Kritik eine zusätzliche Schubkraft geben.

Selbstbewusstsein und Selbsthass

Europa reagiert da nicht mehr aus der früheren Hegemonialposition heraus. Von den drei ineinander verwobenen Elementen, die gerade noch die westliche Vorrangstellung markierten – die Ökonomie, die politische Macht und der symbolische Überbau –, ist nur das dritte noch unangefochten. Nach wie vor bestimmen die westlichen Kulturindus­trien die Marken, Maßstäbe und Institutionen mit dem global größten Einfluss, unter anderem eben die Fußballweltmeisterschaft.

Mehr zum Thema 1/

Es scheint nun vor allem der Ehrgeiz Qatars zu sein, an diesem symbolischen Mehrwert Anteil zu haben, ohne dessen in den europäischen Kulturen begründete Voraussetzungen zu teilen, der die westliche Empörung auslöst. Die Ausbeutung von Gastarbeitern gab es in Qatar auch schon vor und unabhängig von der WM, und zwar in größerem Maße. Doch offenbar kümmert sie den Westen so richtig erst dann, wenn europäische Fußballnationalmannschaften dort auftreten. Moralisches Selbstbewusstsein geht da zusammen mit Selbsthass, weil die Fähigkeit, selber der Korruption zu widerstehen, mit der eigenen Bereitschaft, andere zu beurteilen, nicht Schritt gehalten hat – wie man bei der FIFA sehen konnte.

Gefährliche Selbstbezogenheit

Wenn jetzt so viel über Qatar gesprochen wird, scheinen daher nur jene Einzelheiten seiner Gesellschaft, Kultur und Geschichte gefragt zu sein, die das eigene Gewissen betreffen – was das Land darüber hinaus ausmacht, weckt weniger Interesse. Doch diese Selbstbezogenheit hat Folgen in der realen Welt.

Der „Guardian“ zitierte kürzlich anonym einen Beamten aus Qatar mit der Befürchtung, „dass andere Golfstaaten schauen werden, wie Doha belohnt wird für seine Reformen, und sich fragen, ob es das wert ist“. Was man im Westen für nichts anderes als Universalismus hält, nimmt man in arabischen Ländern offenbar als Ressentiment wahr – als Zurückweisung auch des Willens dieser Länder, in der westlich geprägten Sphäre kommerziell und kulturell zu reüssieren.

Das spricht natürlich nicht gegen den Universalismus selbst, wohl aber gegen die Weigerung, ihn mit Neugier zu verbinden und mit einem wachen Bewusstsein für die historischen und geopolitischen Bedingungen des eigenen Orts. Wem es mit den Menschenrechten ernst ist, der sollte nicht davor zurückschrecken, sich auch einmal mit den Augen der anderen zu betrachten.