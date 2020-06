Regierungsviertel von Oslo : Wie Norwegen um seine Zukunft ringt

Aktualisiert am

Mitte Mai wurden die ersten Skulpturen aus den zum Abriss bestimmten Teilen des Osloer Regierungsbezirks abtransportiert, und seit kurzem schirmen Bauzäune den sogenannten Y-Block ab – keine Mahnwachen mehr und erst recht keine Proteste wie jene im April, als sich Demonstranten an das Gebäude ketteten, darunter Ellen de Vibe, die langjährige Chefstadtplanerin der norwegischen Hauptstadt. Nach fast einem Jahrzehnt, indem gezögert und gestritten wurde, soll endlich gebaut werden. Doch vor dem Neubau kommt die Abrissbirne.

Der Streit um den Y-Block – der Name ist der Gebäudeform geschuldet – hat die norwegischen Feuilletons beschäftigt wie kein zweites Thema in den letzten Jahren. Politiker haben das Für und Wider des Erhalts debattiert; Architekten und Künstler haben die ästhetische wie die historische Wertigkeit des Ensembles vermessen. Die Argumente sind ein Potpourri aus finanziellen und sicherheitspolitischen, historischen und stadtplanerischen Erwägungen, und die Trennlinien verlaufen quer zu parteipolitischen Grenzen. Einigkeit besteht im Grunde nur über die Fallhöhe der Debatte: Im Schicksal des Y-Blocks spiegelt sich die Frage, was für ein Land Norwegen sein soll.

Historistische Ehrwürdigkeit

Die Bedeutung erklärt sich aus der historischen Schichtung des Regierungsviertels. In ihr überlagern sich, mit dem französischen Historiker Pierre Nora gesprochen, verschiedene, nicht einfach zu vereinbarende Erinnerungsorte. Da ist zunächst das Finanzministerium. Gemeinsam mit dem gegenüberliegenden, im Stil der Neorenaissance ausgeführten Sitz des Obersten Gerichtshofs steht der 1906 bezogene Jugendstilbau für die Vollendung der norwegischen Souveränität nach einem Jahrhundert zwischen dänischer Oberherrschaft und schwedischer Zwangsunion. Als Ausweis der Nationwerdung ergänzen sie das Nationaltheater und das Historische Museum, mit denen sie auch den Architekten teilen.

Nun hat niemand die Absicht, Finanzministerium oder Gerichtshof abzureißen; nicht nur strahlen beide Alter und historistische Ehrwürdigkeit aus, ihr nationaler Symbolgehalt ist unumstritten. Von anderen Teilen des Regierungsensembles lässt sich dies nicht sagen. Die beiden zentralen Gebäude – das als H-Block bekannte Hochhaus sowie der Y-Block – gehen auf vor dem Zweiten Weltkrieg begonnene und im Wiederaufbaujahrzehnt weitergeführte Planungen zurück. Im Geist der Zeit handelt es sich um modernistische Entwürfe, deren Schmucklosigkeit durch die in die Wände gefrästen Picasso-Zeichnungen eher verstärkt als kompensiert wird. Dass Erling Viksjø als verantwortlicher Architekt auf innovativen Naturbeton setzte, trägt einerseits zum architekturhistorischen Wert der beiden Gebäude bei, andererseits zum geringen Enthusiasmus, mit dem ihnen wie auch anderer modernistischer Formsprache oft begegnet wird.

Symbol nationaler Einheit

Doch der Stein des Anstoßes, den der Abrissplan ins Rollen gebracht hat, ist ein anderer. Viksjøs Ensemble verlieh einem zentralen Moment im kollektiven Gedächtnis seine Form. Der deutschen Besatzung und den Hochverrätern um Vidkun Quisling entkommen, stellte der Entwurf des selbst internierten Architekten den Aufbruch eines neuen Norwegens dar – einig und demokratisch, wohlfahrtsstaatlich, planvoll, international auf der Höhe und dezidiert modern. Ebendies war das Programm des legendären sozialdemokratischen Regierungschefs Einhard Gerhardsen, dessen Büro hier gebaut wurde. Für Angeberei und Prunk war weder Platz noch finanzieller Spielraum; dies war schließlich Norwegen vor dem Ölboom, ein Land, für das Picasso Fischernetze zeichnete.