Frick Collection in Den Haag : Rembrandts nach Holland tragen

Erstmals seit mehr als 100 Jahren hat die in New York ansässige Frick Collection zehn ihrer Gemälde holländischer Meister in das Land ihrer Entstehung ausgeliehen. Eine einmalige Gelegenheit die Preziosen in Europa zu sehen.

Diese Augen haben viel gesehen. Den Tod der geliebten Frau Saskia, den kriegsbedingten Einbruch des Kunstmarktes. Sie erzählen davon, wie es war, im siebzehnten Jahrhundert als Maler erfolgreich zu sein und dann den eigenen Absturz zu erleben, in einem Land, das Künstlern ein prächtiges Auskommen ermöglichte, wenn sie den Geschmack ihrer Auftraggeber zu treffen vermochten. Rembrandt van Rijn tat dies mit bilderstürmerischer Energie, wurde reich und verlor am Ende alles.

Als sein Selbstporträt, das jetzt im Mauritshuis in Den Haag in der Ausstellung „Manhattan Masters“ über allen anderen thront, 1658 entstand, war er 52 Jahre alt. Sein Bankrott lag bereits zwei Jahre zurück. Das Haus, seine Möbel, seine Kunstsammlung waren verkauft. Trotzdem reichte der Erlös nicht aus, um seine Schulden zu begleichen. Er musste in eine Mietwohnung umziehen und ganz von vorne anfangen.

Es ist das größte Selbstbildnis, das seine Werkstatt je verlassen hat. In dieser Zeit inszeniert sich Rembrandt mit Vorliebe in Phantasiekleidern als Malerkönig, aus einem Halbdunkel herausschauend. Das tut er auch hier, lebensgroß, in einem gelbgoldenen Gewand – wenn da nicht dieser gebrochene Blick wäre. 1899 wurde das monumentale Gemälde das letzte Mal in Europa gezeigt.

Damals gehörte es Giles Fox-Strangways, dem sechsten Earl of Il­chester. Dieser musste es 1905 nach dem Tod seines Vaters verkaufen, um die Erbschaftsteuer zu bezahlen. Es wurde zu­nächst für 150 000 Dollar dem Metropolitan Museum angeboten, dem der Preis zu hoch war. Ein Jahr später kam es über die Vermittlung des amerikanischen Kunsthändlers Charles Carstairs für 225 000 Dollar in die Sammlung des Industriellen Henry Clay Frick.

Dass sich dieser auf die üppige Preissteigerung eingelassen hat, erwies sich als vorausschauend, denn es dauerte nicht lange, bis dieser Rembrandt als eines der wertvollsten Gemälde der Sammlung galt, neben Bellinis „Der Heilige Franziskus in der Wüste“ von 1480, Holbeins „Porträt des Thomas Morus“ von 1527 und Jan Vermeers „Soldat mit lachendem Mädchen“ von 1657. Vermeers Kleinformat sticht am entgegengesetzten Ende des abgedunkelten Saales ins Auge, flankiert von einer ­filmischen Dokumentation, die sich der Ge­schic­hte der Sammlung und der 1935 eröffneten Frick Collection in Manhattan widmet. Empfehlenswert auch die Lektüre des schmalen Katalogs, der eine Fülle an Informationen zu den mitunter kuriosen Verkaufswegen einzelner Werke enthält.

Die Festspiele gehen weiter

Dass sie ausnahmsweise den Weg zurück über den großen Teich gefunden haben, darunter Landschaften der weniger prominenten Aelbert Cuyp, Meindert Hobbema, Isaac van Ostade, Philips Woewerman und Jacob van Ruisdael und zwei Por­träts von Rembrandts Schülern, ist einer Renovierung geschuldet. Es ist das er­ste und wohl das letzte Mal, denn Fricks Testament schreibt vor, dass alle Bilder im Mu­­­seum bleiben müssen. Um so größer der An­drang vor dem Publikumsmagneten Ver­meer. Rehabilitiert hatte diesen be­kanntlich der französische Kunstkritiker Théophile Thoré nach ei­nem Besuch im Mauritshuis.

Thoré prägte den Spitznamen „Sphinx von Delft“ und erinnerte sich 1866 an die Begegnung in einem berühmten Artikel in der Gazette des Beaux-Arts. Seinen Schützling Léopold Double animierte er dazu, „Soldat mit lachendem Mädchen“ zu erwerben. Am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts kam Vermeer dann bei amerikanischen Sammlern in Mode. Seinen ersten von drei Vermeers, „Die unterbrochene Musikstunde“, kaufte Frick 1901 Carstairs ab. Erst zehn Jahre später erwarb er ein zweites Gemälde für den Rekordpreis von 225 000 US-Dollar. Sein Sammlerehrgeiz war so groß, dass er einen Teil der Summe mit zwei Porträts von Rembrandt beglich.

Steht man vor dem „Soldaten“-Bild, überträgt sich sogleich Fricks Begeisterung für das Interieur mit seinen delikaten Lichtreflexen und der intimen Atmosphäre, in der ein Paar ins Gespräch vertieft ist, das Gesicht des Soldaten vom Schatten verdeckt, die Frau um so strahlender mit einem Glas Wein in der Hand. Europäer sahen das Bild zuletzt in einer Ausstellung holländischer Gemälde im Burlington Fine Arts Club in London. Dort traf Frick auch 1880 in der Wallace Collection auf Frans Hals’ „Der lachende Kavalier“ von 1624.

Als seine Sammlung zwanzig Jahre später in ein Museum überführt wurde, stieg der gutgelaunte Gentleman dort zu einer Ikone des Publikums auf. Wieder trug Thoré nicht unwesentlich zum Hype um das im achtzehnten Jahrhundert ins Vergessen geratene Werk des Haarlemer Meisters bei. Seiner Lobeshymnen wegen pilgerten Scharen von Malern, darunter Edouard Manet und John Singer Sargent, nach Haarlem, um das dortige Frans Hals Mu­se­um zu besuchen. Zwischen 1880 und 1914 rissen sich Sammler diesseits und jenseits des Atlantiks um Hals’ Gemälde.

Heute befinden sich mehr als siebzig Werke in Museen und privaten Sammlungen, davon vier in der Frick Collection. In Den Haag steht man einem reichen Tuchhändler oder Bürgermeister gegenüber. Das scheinbar intuitiv gemalte „Porträt eines Mannes“ von 1660 beeindruckte Frick nicht zuletzt durch seine Provenienz. Der früheste bekannte Besitzer war Frederick, der vierte Earl Spencer (und Vorfahre von Lady Di). Thoré sah es 1857 in einer Ausstellung in Manchester und schwärmte von der Skizzenhaftigkeit der Maltechnik. Fredericks Enkel, der das berühmte An­wesen Althorp House wegen galoppierender Kosten 1921 schließen musste, suchte bereits 1917 einen Käufer und bekam von Frick 50 000 Dollar für das Bild.

Auch wenn dieser luftig gehängte und eindrucksvoll ausgeleuchtete Bilderreigen nach nur drei Monaten wieder seine Rückreise antreten wird, gehen die Festspiele der niederländischen Altmeister in Europa weiter. Das Rijksmuseum widmet Vermeer im Frühjahr 2023 zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Übersichtsschau, gefolgt im September von der großen Hals-Ausstellung der National Gallery in London.

Manhattan Masters. Im Mauritshuis, Den Haag; bis 15. Januar. Der Katalog kostet 24,95 Euro.