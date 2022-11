François Englert wird 90 : Nobelpreis statt Bananen-Toast

Selten hat die Verkündung eines Physiknobelpreises so lange gedauert, wie an jenem Dienstag, dem 8. Oktober 2013. Eine geschlagene Stunde länger als üb­lich mussten die Journalisten vor Ort und auch die nominierten Forscher selbst – Peter Higgs und François Englert – warten, bis das Nobelkomitee endlich die beiden Namen nannte. Dabei war im Vorfeld für Insider schon ziemlich klar, dass die Väter des Higgs-Bosons dieses Mal die Ehrung erhalten würden. Schließlich war ein Jahr zuvor am europäischen Zentrum für Teilchenphysik CERN bei Genf der Nachweis erbracht worden, dass das Anfang der Sechzigerjahre postulierte Teilchen tatsächlich existiert. Damit hatte eine jahrzehntelange Suche ihre Krönung erhalten.

Während der Schotte Peter Higgs gerade in Edinburgh spazieren gewesen war und von einer Nachbarin über die Neuigkeit aus Stockholm informiert wurde, saß der Belgier François Englert zu Hause und hoffte im Kreis seiner Familie auf den Anruf des Nobelkomitees. Doch weil das Telefon schwieg, sollte er, wie Englert später erzählte, zum Trost von seinen Kindern einen anderen Preis verliehen bekommen: den „Bananen-Toast-Preis“ für den Meisterkoch des Schnellgerichts. Doch bevor die private Party richtig be­ginnen konnte, klingelte das Telefon: Dieser Anruf aus Stockholm katapultierte Englert dann doch in den wissenschaftlichen Olymp.

Symmetriebetrachtungen brachten sie auf die richtige Spur

Lange stand der 1932 in Etterbeek ge­borene Englert, der im Zweiten Weltkrieg seine jüdische Identität verbergen musste, öffentlich im Schatten von Peter Higgs. Dabei hatte der Belgier zusammen mit seinem Kollegen Robert Brout, den er während eines Forschungsaufenthalts an der Cornell University kennengelernt hatte, fast gleichzeitig die Lösung für eines der größten Rätsel der Teilchenphysik gefunden: Warum Elementarteilchen wie Elektronen und Protonen eine Masse haben und warum diese so unterschiedlich ausfällt?

Symmetriebetrachtungen brachten Englert, Brout an der Universität Brüssel und auch Higgs an der University of Edinburgh auf die richtige Spur, ohne dass sie etwas von einander ahnten. Sie formulierten einen fast identischen konsistenten Mechanismus, der den bekannten Elementarteilchen Masse verleihen konnte. Englert und Brout publizierten ihren Ansatz so­gar zwei Monate früher in den renommierten „Physical Review Letters“ als Higgs. Es erwies sich allerdings als äußerst schwierig, das mit dem Higgs-Feld einhergehende Elementarteilchen – das Higgs-Boson – nachzuweisen und damit die Hypothese der drei Theore­tiker zu bestätigen. Das gelang erst mit dem 27 Kilometer langen „Large Ha­dron Collider“ am CERN im Jahr 2012. Alle anderen Teilchenbeschleuniger wa­ren nicht leistungsfähig genug gewesen. Robert Brout sollte diesen Erfolg nicht mehr miterleben, er war bereits im Jahr 2011 verstorben.

Englert und Higgs lernten sich erst in Genf kennen, an jenem Tag, als am CERN die Entdeckung des Higgs-Bosons medienwirksam verkündet wurde. Seitdem verbindet sie eine enge Freundschaft. Zwar trägt das Teilchen, das die Theorie der drei Forscher bestätigte, nach wie vor den Namen von Peter Higgs. Dafür heißt der Mechanismus dahinter aber heute Brout-Englert-Higgs-Mechanismus. Heute feiert François Englert, der auch wichtige theoretische Ar­beiten auf den Gebieten der Kosmologie, String- und Gravitationstheorie veröffentlicht hat, seinen neunzigsten Ge­burtstag.