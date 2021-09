Zwanzig Jahre nach 9/11 : Nichts ist geglückt, alles ist gescheitert

Die Terroranschläge vom 11. September hatten schwerwiegende Folgen für die internationale Politik, freilich in anderer Weise, als oft angenommen wird. Der radikale Islam stellte sich nicht als die weltverändernde politische Bewegung heraus, die von seinen Anhängern erhofft und vom Westen befürchtet wurde. Die wichtigste Konsequenz war die massive Überreaktion der amerikanischen Politik, die zu einer militärischen Intervention in zwei Ländern führte, zu langwierigen Guerillakriegen und letztlich zu einem Scheitern der amerikanischen Politik und der Schwächung des amerikanischen Ansehens in der Welt. Die Bilder von den chaotischen Szenen auf dem Flughafen Kabul, die in den letzten Wochen um die Welt gingen, haben diesen Ansehensverlust deutlich gemacht.

In den Monaten unmittelbar nach den Anschlägen mussten die Vereinigten Staaten mit einem nach Ansicht außenpolitischer Beobachter völlig neuen Problem fertig werden. Für Osama Bin Ladens Al-Qaida schien das Töten von Amerikanern Selbstzweck zu sein. Anders als bei palästinensischen oder IRA-Terroristen wurden keine spezifischen Forderungen gestellt. Wenn Al-Qaida dreihunderttausend oder drei Millionen und nicht nur dreitausend Menschen töten könnte, würden diese Leute nicht einen Moment zögern.