Als Jens Spahn jetzt in der „Welt am Sonntag“ den Begriff der „kulturellen Sicherheit“ ins Spiel brachte, ging es ihm um ein Schlagwort für den Kulturkampf, den er der CDU empfiehlt. „Als bürgerliche Opposition können wir nicht schweigen“, sagte er, „wenn die Regierung den gesellschaftlichen Frieden gefährdet“ – indem diese nämlich mit Themen wie dem Selbstbestimmungsgesetz, der Streichung der Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch oder der Freigabe von Cannabis ihrerseits aktiv einen Kulturkampf betreibe.

Und dann kommt dieser Satz, mit dem sich Spahn an einer Art Neuinterpretation des Konservatismus versucht: „Es gibt in Zeiten wie diesen einen zutiefst menschlichen Wunsch nach Sicherheit, auch nach kultureller Sicherheit: Damit nicht jeden Tag, wenn man vor die Tür tritt, alles neu verhandelt werden muss.“ Der Begriff vermeidet die inhaltliche Auseinandersetzung darüber, inwiefern eine Veränderung in diesem oder jenem Punkt nun wünschenswert ist oder nicht, indem er die Kultur als ganze dem Sicherheitsressort zuschlägt. Mutwillige Veränderungen der gewohnten Lebenswelt fielen dann nicht weniger unter die Abwehrpflicht des Staates oder wenigstens einer konservativen Partei wie Bedrohungen durch Kriminalität, militärische Aggression oder Rowdytum im Straßenverkehr. „Die breite Mehrheit im Land will auch keine Wölfe in der Nähe von Wohngebieten“, merkt Spahn noch an, und man ist sich für einen Moment unsicher, ob er dies nun als konkretes Problem oder als Metapher für etwas Größeres, Unheimlicheres meint.