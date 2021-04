Sowjetische Architektur : Beton kann ganz schön brutal sein

Das polnisch-spanische Designer-Duo Zupagrafika dokumentiert in Büchern, Plakaten und Bastelbögen die brutalistische Architektur aus der sowjetischen Ära in Osteuropa. Sie dominiert vielerorts noch immer das Stadtbild. Den Designern David Navarro und Martyna Sobecka gefällt das.

Wie die Kommandobrücke eines Containerschiffes schwebt die oberste Etage des Apartmentkomplexes mit der Adresse Smolna 8 über dem Warschauer Bezirk Powisle, zwischen der wiederaufgebauten Altstadt und den Glastürmen des Finanzbezirks. Entstanden ist der graue Wohnblock, der auch „der Hammer“ genannt wird, im Jahr 1976. Als der Spanier David Navarro und die Polin Martyna Sobecka im Frühjahr 2012 durch die polnische Hauptstadt flanieren und die brutalistische Plattenbaukonstruktion mit fünfhundertvierzig Wohneinheiten entdecken, ist es Liebe auf den ersten Blick. Gerade haben sie das Grafikkollektiv Zupagrafika gegründet, und sie beschließen, das Gebäude in eines ihrer Buchprojekte aufzunehmen. In „Brutal Poland“ ist Smolna 8 prominent plaziert, neben Klassikern der polnischen Nachkriegsarchitektur wie den Wohnblöcken von Nowa Huta in Krakau, der scheibenförmigen Mehrzweckhalle Spodek in Kattowitz und den langgestreckten Plattenbauten vom Typ „Falowiec“ in Danzig.

„Sie alle stehen für die Architekturvisionen der polnischen Volksrepublik, diese Architektur ist immer noch allgegenwärtig in unserem Alltag“, sagt Sobecka, die wir telefonisch in Posen erreichen, wo sie derzeit lebt. Zupagrafika ist eine polnisch-spanische Erfolgsgeschichte. Der aus Saragossa stammende Grafikdesigner Navarro brauchte eine kreative Pause, wie er selbst sagt, und reiste deshalb nach Polen. Inspiriert von der dortigen Plakat- und Grafikkunst ließ er sich in Posen nieder und lernte Sobecka kennen. Aus dem gemeinsamen Designstudio und einem Verlag entwickelte sich binnen weniger Jahre eine wichtige Größe im europäischen Architekturdiskurs. Die beiden Grafiker haben mittlerweile Dutzende Bücher zu Architekturthemen herausgegeben, die sich einer immer größeren Fangemeinde erfreuen.

Ihr Fokus ist die modernistische und brutalistische Nachkriegsarchitektur der Ostblockstaaten, von Kiew über Moskau und Berlin bis nach Leipzig. Aber auch Kompendien zu den brutalistischen Kultur- und Wohnkomplexen im Vereinigten Königreich, wie dem Balfron Tower, der Aylesbury Estate und dem National Theatre, sowie eine Monographie mit dem Titel „Paris Brut“ sind Teil des Verlagsprogramms. In diesem Jahr haben die beiden Gründer einen Bildband über die sowjetischen „Monotowns“ publiziert, einen Sammelband zu den Plattenbautypen mit dem Titel „Eastern Blocks“ geschrieben und ein Bastelset zu sibirischen Architekturentwürfen entwickelt. Mit ihren Plakatgrafiken sind sie in verschiedenen Ländern ausgezeichnet worden, unter anderem bei der internationalen Posterbiennale in Warschau.

Sobecka und Navarro erzählen begeistert davon, dass es ihnen vorrangig um den Erhalt der Gebäude und die Dokumentation des sowjetischen Architekturerbes gehe: „Viele dieser Strukturen reflektieren die Träume und Ideale einer kontroversen Zeit. Mit Zupagrafika wollen wir dazu beitragen, die architektonische Geschichte und Identität der mittel- und osteuropäischen Staaten und deren Utopien ins kollektive Gedächtnis zu holen“, berichtet Sobecka.

In Polen ist der Wohnblock noch immer die üblichste Wohnform in den Metropolen. Alle Großstädte sind von Schlafstädten umgeben, die von den siebziger bis Anfang der neunziger Jahre entstanden. Sobecka ist selbst nach der Wende in einer „Wielka Płyta“-Wohnung aufgewachsen, einem jener Apartments in den massengefertigten Wohnblöcken, die dem Plattenbautyp WBS 70 in der DDR ähneln.