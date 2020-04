Mathematiker John Conway : Ein munterer Monsterjäger

Die Ordnung der Bücher im Regal ist noch komplexer als die Struktur des Modells, das man anfassen kann: John Horton Conway 1993 am Arbeitsplatz . Bild: Dith Pran/The New York Times/Redux/laif

Das fotografische Abbild des Denkers in seinem Büro hat eine Höhe und eine Breite, also zwei Dimensionen. Das Modell, das er in Händen hält, zeigt ebenfalls Höhe und Breite, aber dazu noch Tiefe, also drei Dimensionen.

Weitaus kniffliger als die Fotografie oder der Bau von mehreckigen Modellen zum Drehen ist die gedankliche Arbeit mit Objekten, die, sagen wir, 196883 Dimensionen haben. So ein Ding aus vielerlei Dingen, das man, weil schon seine bloße Vorstellung vom Verstand Ungeheuerliches verlangt, mit Recht „die Monstergruppe“ nennt, gibt es in der sogenannten Gruppentheorie. Diese Lehre untersucht (voneinander anhand exakter Kriterien unterscheidbare) Haufen von Ideen, die sich gleich bleiben, wenn man gewisse Sachen mit ihnen anstellt, also ihre Elemente auf diese oder jene Art verknüpft (etwa in Drehungen und weniger Anschaulichem). Bei der Monstergruppe betrifft das einen Ideenkristall von 8 mal 10 hoch 53 Elementen. Als wäre dieses Ding für sich genommen nicht unfassbar genug, erkannten zwei Füchse in Menschengestalt namens Simon P. Norton und John Conway Ende der siebziger Jahre, angeregt vom Kollegen John McKay, auch noch eine verborgene Verwandtschaft zwischen der Monstergruppe und einer Funktion aus der Zahlentheorie.

Conway, wohl der wildere der beiden Füchse, war sofort entflammt davon, dass diese Entdeckung dem weitverbreiteten Vorurteil widersprach, höhere Mathematik sei eine Legebatterie für fachidiotische Eier, die selten miteinander oder, nach dem Ausbrüten, mit anderem (etwa Physik) zu tun haben. Gruppentheorie und Zahlentheorie sind nicht dasselbe; wer sich in der einen auskennt, muss nicht unbedingt viel von Details der anderen verstehen und umgekehrt. Durch den Monsterfund aber, der sich sogar als Hinweis auf Physikalisches entpuppte, schien wieder einmal auf, dass der Haupteinsatz beim Spiel der Wissenschaften ein Begriff des Ganzen in Zusammenhängen ist.

Den Weg dahin begriff John Conway zeitlebens als Spieler im lebhaftesten Sinn des Wortes; weshalb er zum Beispiel 1970 das „Game of Life“ erfand, eine auf einfachen Regeln errichtete Inspiration für die Theorie der sogenannten zellulären Automaten, die das Bewusstsein für Computermodellbildung, das heute etwa epidemiologische Fragen bearbeitet, entscheidend mitprägte (Biologen haben mit Verfahren in diesem Geist auch evolutionäre Mechanismen wie Vogelschwarmverhalten entschlüsselt). Das herrliche Buch „On Numbers and Games“ (1976), das der Spieler schrieb, um auch Laien ins Spiel zu locken, gehört zu den wichtigsten und dabei zugänglichsten wissenschaftlichen Texten der letzten hundert Jahre. Am Samstag ist John Horton Conway im Alter von zweiundachtzig Jahren in Princeton gestorben.