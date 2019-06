FAZ Plus Artikel Duales Rundfunksystem : Was ist der Auftrag von ARD und ZDF?

Natürlich geht es, wie so oft, in erster Linie ums Geld. Um 17 Euro 50 plus X. Und wenn es ums Geld geht, verengt sich schnell mal die Perspektive. Das gerade in einer Frage, in der von allen Beteiligten, allen voran den Medienpolitikern der Länder, ein möglichst breiter Blickwinkel erwartet werden sollte. Aktuell beraten die Bundesländer über die Finanzierung, aber auch den Auftrag und die Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Bei der Frage der Zukunft des öffentlich-rechtlichen Systems geht es aber um weit mehr als nur eine Debatte um die Beitragshöhe. Es geht um nicht weniger als die Zukunftssicherung eines Erfolgsmodells, des dualen Systems.

Dazu gehört eine Gesetzgebung, die nicht einseitig die öffentlich-rechtliche Seite bevorzugt, sondern auch privatwirtschaftliche Unternehmen anhört und deren Zukunftsfähigkeit in ihre Überlegungen einbezieht. Die notwendigen Checks and Balances ergeben sich aus einem funktionierenden System kommunizierender Röhren, also privater Medienhäuser auf der einen und mit einer breiten Legitimation versehene öffentlich-rechtliche Anstalten auf der anderen Seite.