Zensur in den USA : Wenn Geschichte ausgelöscht wird

Wer garantiert, dass sich jede von ihnen auch in den Büchern ihrer Schule wiederfindet? Amerikanische Schülerinnen beim morgendlichen Fahneneid. Bild: Getty Images News/Getty Images

In den Vereinigten Staaten wächst die Sorge um die Informations- und Redefreiheit an Schulen. Immer mehr Bundesstaaten verabschieden Gesetze wie Floridas sogenannte „Don’t Say Gay Bill“, die das Reden über Sexualität und Rassismus einschränken sollen. Betroffen sind auch Schulbüchereien und Unterrichtsmaterialien, weil viele Schulen unter Berufung auf die Gesetze Bücher beseitigen. Im Kongress fand nun eine Anhörung zu dem Thema statt.

Die Abgeordneten hatten Lehrer, Schüler, Autoren und Aktivisten eingeladen, um sich ein Bild von den Folgen der Buchzensur zu machen. Lehrer und Bibliothekare räumten die Regale vielerorts in vorauseilendem Gehorsam aus, hieß es – denn oft sind die Vorschriften vage. Die überwiegende Mehrheit zensierter Bücher sei nicht einmal Pflichtmaterial im Unterricht – sie seien dazu da, dass Schülerinnen und Schüler sie selbständig entdeckten, oder sie eben links liegen ließen, sagte Jamie Raskin, Vorsitzender des Unterausschusses für Bürgerrechte. Raskin, ein Demokrat aus Maryland, beklagte auch, dass die Bücher nur deswegen ins Visier gerieten, weil sie sich mit Rassismus oder den Rechten der LGBTQ-Community be­fassten. Manchmal reiche es schon, wenn der Protagonist oder der Autor eines Werkes schwul oder schwarz sei. Christina Ellis, eine Schülerin aus Pennsylvania, sagte vor den Abgeordneten: „Bücher einer Minderheit zu verbieten, bringt ihre Stimmen zum Schweigen und löscht ihre Geschichte aus.“ Eine Mutter aus dem ländlichen Pennsylvania schilderte, dass Bücher mit Transgendern als Protagonisten wichtig für die Entwicklung ihrer Tochter seien, die selbst transgender sei.