Schlechte Zahlen im Biohandel : Hat die Inflation den Bioboom beendet?

Aktualisiert am

Ob ein Bio-Ei gesünder ist als eines aus konventioneller Hühnerhaltung, lässt sich so eindeutig nicht sagen. Der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren ist höher, viel mehr ist nicht sicher. Wohl aber, dass ein Bio-Eier legendes Huhn ein anderes Leben hat als die allermeisten der 44 Millionen Legehennen in Deutschland: Es kann picken und scharren, hat Platz, sein Schnabel wurde nicht gestutzt, sein Futter ist nicht pestizidbelastet.

Petra Ahne Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Beim Bio-Ei wie bei Biolebensmitteln allgemein geht es also nicht nur um das konkrete Produkt, das man seinem Körper zuführt. Mit der Kaufentscheidung macht man eine Aussage darüber, in welcher Welt man leben möchte: einer, in der nicht länger größtmögliche Effizienz die Landwirtschaft bestimmt, sondern Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Rücksicht auf Tier und Natur.