Yuval Noah Harari : Warum wird er so gerne missverstanden?

Wenn Menschen miteinander kommunizieren, kann viel schief gehen. Manchmal kommt beim Gegenüber sogar genau das Gegenteil von dem an, was eigentlich gemeint ist. So ergeht es gerade dem israelischen Historiker Yuval Noah Harari.In seinem Buch „Homo Deus“ wirft er die Frage auf, wie die Welt von morgen aussehen könnte. Er will seinen Lesern mögliche Entwicklungen aufzeigen, damit sie von diesen nicht überrascht werden, sondern sie selbst mitgestalten können. Denn ansonsten wird die Sache womöglich in den Laboren der großen Tech-Konzerne entschieden, und wir wachen irgendwann in einer Dystopie auf, in einer menschenfeindlichen Welt, die keiner wollte, die uns aber bereits in einem eisernen Griff hält.

So warnt Harari etwa davor, auf die Glaubenssätze einer neuen „Datenreligion“ hereinzufallen, die Menschen für einen „obsoleten Algorithmus“ halte und drohe, „Homo Sapiens das anzutun, was Homo Sapiens allen anderen Tieren angetan hat“. Eine kritische Überprüfung des dataistischen Dogmas, das insbesondere im Silicon Valley im Vormarsch sei, ist daher laut Harari „nicht nur die größte wissenschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts, sondern auch das drängendste politische und ökonomische Projekt“. Gleichwohl sehen einige in Harari den „Hausprophet des Silicon Valley“ und einen Verfechter des Transhumanismus.