Den Lehrenden an einem Institut höherer Bildung ist die Situation wohlbekannt: Auf die Frage, wer denn die Texte für die heutige Sitzung gelesen habe, heben zwei bis drei Studierende ihre Hand, der Rest schaut betroffen oder indifferent in die Gegend. „Wer von Ihnen hat ein Bücherregal?“, entfuhr es mir kürzlich in einem solchen Moment. Die meisten Studierenden verstanden die Frage nicht, und einige wollten irritiert wissen, was das denn mit dem Seminarthema zu tun habe.

Die Krise des Lesens und die Sorge, ob diese Kulturtechnik die sogenannte Digitalisierung überleben wird, ist ein gängiges Sujet auf dem Markt des Kulturpessimismus. Anzeichen gibt es reichlich. Ikea, so heißt es beispielsweise, habe das Billy-Regal so umgestaltet, dass es nicht mehr primär als Bücheretagere, sondern als universelle Nippesablagefläche nutzbar ist. Belegbar sind die Aussagen nicht, und eine methodisch saubere Auszählung der Bücherrücken in Ikea-Katalogen von 1951 bis 2019 wartet auf den entsprechenden Drittmittelantrag.