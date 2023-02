Was ist Kindness Content – und ist er wirklich so nett?

Youtuber Mr. Beast : Was ist Kindness Content – und ist er wirklich so nett?

Ende Januar veröffentlichte der unter dem Namen Mr. Beast bekannte Youtuber Jimmy Donaldson ein Video, für das er tausend Menschen eine Operation ihres grauen Stars finanzierte. Der acht Minuten lange Clip zeigt die Patienten direkt nach ihrer Operation und ist – wie zu erwarten – ziemlich berührend. Schließlich ist der Einfluss des Eingriffs auf das Leben der Einzelnen gewaltig, ihre Freude dementsprechend immens und die Inszenierung effizient auf emotionale Affekte ausgelegt.

Große Geldgeschenke und Spenden

Donaldson ist so etwas wie der Marktführer eines Viralvideo-Trends, bei dem mit Charaktereigenschaften, die einem bei den sozialen Medien nicht als Erstes einfallen, hohe Klickzahlen erreicht werden: mit Nettigkeit und Hilfsbereitschaft. „Kindness Content“ heißt das Phänomen, das Donaldson zum bestverdienenden Youtuber werden ließ. In seinen Videos verknüpft er gerne Challenges mit großen Geldgeschenken oder spendet hohe Summen an Bedürftige. Inzwischen hat er dafür den Kanal „Beast Philanthropy“ und eine eigene Wohltätigkeitsorganisation gegründet, mit der er Hunger und Obdachlosigkeit bekämpfen will.

Längst hat Mr. Beast in den sozialen Medien Nachahmer gefunden, die ähnlich erfolgreiche Wohlfühlinhalte produzieren, etwa indem sie in ihren Clips soziale Experimente durchführen. Da fragt ein angeblich hungriges Kind Fremde nach Essen, oder ein zitternder Mensch steht ohne Mantel an der Bushaltestelle. In nur wenigen Minuten wird die wohlige Annahme bestätigt, dass Menschen doch gut zueinander seien und die Welt kein ganz schlechter Ort sei. Menschen sehnen sich offensichtlich nach einer Welt, die von Fürsorge geprägt ist.

Dafür scheinen sie auch in Kauf zu nehmen, dass Mitmenschlichkeit in den sozialen Medien zu einer erfolgreichen Unternehmensstrategie geworden ist. Die performative Wohltätigkeit verstellt oft den Blick auf die systemischen Voraussetzungen, die Armut und Elend erst verursacht haben. In dem Grauer-Star-Video von Mr. Beast etwa wird nicht ein einziges Mal die Frage gestellt, warum eine reiche Gesellschaft nicht die Operationskosten für ihre ärmsten Mitglieder trägt, eine Auslassung, für die Donaldson heftig kritisiert wurde. Sein Kollege Hasan Piker, der Videos auf Twitch produziert, reagierte angemessen altmodisch: mit gerechtem Hass auf das amerikanische Gesundheitssystem.