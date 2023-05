Die Soziologie der internationalen Beziehungen wird in seinen Händen eine Art niederer Mathematik: Wolfgang Streeck in seinem Arbeitszimmer im Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Bild: Edgar Schoepal

Andrij Melnyk machte am 22. April bei Twitter eine Rechnung auf: Die Ukraine benötige eine Verzehnfachung der Militärhilfe, um der russischen Aggression in diesem Jahr ein Ende zu machen. Welche Absicht verfolgte der Vizeaußenminister wohl mit dieser öffentlichen Botschaft? Die meisten Twitternutzer oder Zeitungsleser dürften nichts daran rätselhaft finden: Er hoffte auf eine Vermehrung der Waffenlieferungen, wenn auch realistischerweise wohl kaum um den Faktor zehn, und wollte mit seinen Mitteln einen kleinen Beitrag dazu leisten.

Wer Melnyk so naiv liest, hat laut Wolfgang Streeck eine für den mutmaßlichen Geisteszustand des eloquenten Diplomaten entscheidende Tat­sache übersehen, die der emeritierte Direktor des Kölner Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung am 1. Mai in einem Artikel über die Aussicht auf eine neue bipolare Weltordnung in der Online-Ausgabe der „New Left Review“ ins Licht rückte: Melnyk ist Harvard-Absolvent. Und deshalb, so Streecks auf Zitation von Studien zur Habitusformation aus­ländischer Studierender an Ostküstenuniversitäten gar nicht angewiesener Schluss auf den Einzelfall, „muss“ er „gewusst haben“, dass die großzügige Waffenbestellung „seine amerikanischen Patrone“ zwangsläufig verärgern werde.

Laut Streeck plant Amerika den Krieg gegen China

Wenn Melnyk diesen Ärger in Kauf genommen hat, so legt Streeck im Ei­fer des Schlusskettenschmiedens wei­ter dar, dann muss er außerdem ge­wusst haben, dass aus Washington keine zusätzliche Hilfe zu erwarten ist, weil die Amerikaner ihre Kräfte für den von der Biden-Regierung vorbereiteten Krieg gegen China schonen wollen. Es wirkt zunächst kaum vorstellbar, dass jemand im Außenministerium in Kiew die Verflechtung der Weltlage in dieser Art durchschauen kann, ohne ein Preprint von Streecks Aufsatz gelesen zu haben. Aber man soll die Schulung, welche die globalen Helfershelfer der US-Elite in Harvard erfahren, nicht unterschätzen!

Streeck nennt die Methode, die er bei der Interpretation von Melnyks Äußerung zur Anwendung bringt, „dietristische Hermeneutik“, nach der in Italien verbreiteten Denkungsart, die in der Politik immer nach Hintermännern und Hintergedanken fragt. Soziologen gilt der „dietrismo“ gemeinhin als Symptom der Rückständigkeit Italiens im Modernisierungsprozess, eines Überhangs feudaler, also persönlicher Machtverhältnisse. Der Kapitalismusforscher Streeck stellt am Anfang seines Aufsatzes fest, dass mit der Covid-19-Pandemie die ganze Welt in einen Zustand eingetreten sei, in dem sich jedem Medienkonsumenten Tag für Tag die Vermutung aufdränge, es gebe eine Wahrheit hinter den Nachrichten.

Wenn Melnyk wusste, dass er mit seinem Appell vom 22. April bei den NATO-Verbündeten nichts erreichen konnte, wer waren dann die Adressaten? Streeck enthüllt: das eigene Volk. Die „regierende ukrainische Clique“ sei willens, „bis zum bitteren Ende“ zu kämpfen, „angetrieben von dem radikalnationalistischen Glauben, dass echte Nationen auf dem Schlachtfeld wachsen, das mit dem Blut ihrer Besten getränkt wird“. Den früheren Botschafter der Ukraine in Deutschland bezeichnet Streeck, der sich 2018 in der von Sahra Wagenknecht gegründeten Bewegung „Aufstehen“ engagierte, als „repräsentativ für das klassisch-faschistische Bandera-Element in der ukrainischen Regierung“.

Der alternative Investigativjournalismus Streecks, der die Geheimnisse hauptstädtischer Hinterzimmer durch Kombinatorik offenlegt, spiegelt Weltkennerschaft durch einen Stil der Weltläufigkeit vor. Streeck streut in den englischen Text kursiv gesetzte fremdsprachliche Wörter ein. Im State Department, so paraphrasiert er an­gebliche Indiskretionen, glaube man nicht, dass „a Ukrainian Endsieg“ be­vorstehe. Gemäß welcher Hermeneutik soll man diese Wortwahl verstehen, die suggeriert, Melnyks Land füh­re einen Krieg wie Hitler? Es steckt nichts dahinter, nur der zynische Wille zur Provokation.