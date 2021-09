Serie „Wildwechsel“ : Der Wolf ist eine Gefahr – auch für den Menschen?

Wie weit wollen wir den deutschen Bestand noch anwachsen lassen und um welchen Preis? Der Wolf ist angekommen in der Niederlausitz wie im Hunsrück – und in der Realpolitik zwischen Berlin und Brüssel.

Wolfsrudel in einem Wald in Deutschland Bild: Picture Alliance

Der Wolf ist gefährlich und gefährdet. Schafen, Ziegen, Ponys, Kälbern, Rehen, Rotwild und Wildschweinen kann er gefährlich werden. Hunde, die ihm im Wald begegnen, attackiert er unter Umständen, wenn er sie als Eindringlinge in sein Wolfsrevier begreift. Knapp 4000 Fälle von tödlichen Weidetierrissen und tausend Übergriffe wurden 2020 gemeldet, das ist ein Zuwachs von dreißig Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch hinter der offiziellen Zahl müssen weit höhere tatsächliche Nutztierrisse vermutet werden.

In Brandenburg, wo allein 47 der für das Monitoringjahr 2019/2020 festgestellten 128, jeweils acht bis zehn Tiere zählenden Wolfsrudel in Deutschland leben, haben gerade in der strukturschwachen Region der Niederlausitz viele Menschen noch ein paar Schafe und Ziegen hinter dem Haus stehen. Risse zu melden käme einigen von ihnen schon deshalb nicht in den Sinn, weil sie Schaf oder Ziege nie haben registrieren lassen. Abends im Gasthaus nickt der Mann, der an den Ruhetagen der eigenen Kneipe bei seinem Nachbarwirt an der Theke sitzt, bis beide grinsend schätzen, wie viele Biere etwa er zahlen soll. Er nickt und schweigt auf die Frage nach illegalen Abschüssen. 126 Totfunde verzeichnet das letzte Monitoring, elf Wölfe wurden illegal getötet, mehr als hundert starben im Straßenverkehr.