Wohnpsychologe im Interview : „Selbst künstliche Pflanzen sind besser als keine Pflanzen“

Was uns entspannt und konzentrierter werden lässt: Der Wohnpsychologe Harald Deinsberger-Deinsweger über die positiven Effekte von Natur in der Wohnung.

Der Österreicher Harald Deinsberger-Deinsweger ist Psychologe und beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen und ihre Beziehungen durch Räume und Architektur beeinflusst werden. Als Geschäftsführer von „Wohnspektrum“ in Graz und Leiter des Institutes für Wohn- und Architekturpsychologie bildet er Psychologen und Innengestalter aus und berät Bauprojekte bei der Planung von Wohnungen und Büros.

Welche Rolle spielen Pflanzen für unser Wohlbefinden?

Unsere Sinnesorgane, unser Nervensystem und Gehirn, ja, unser ganzes Wahrnehmungssystem ist auf natürliche Stimuli ausgerichtet. Die „richtige Nahrung“ für unser Gehirn ist, was die Natur uns bietet. Natur gilt als sehr förderlich für Entspannung, Konzentration und vieles mehr. Idealerweise ist der Blick ein bisschen freier, man schaut in eine Landschaft oder einen Garten. Ist das nicht möglich, wie oft in städtischen Gebieten, empfiehlt es sich, mehr Pflanzen in den Innenräumen zu haben.