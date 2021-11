Verkehr, Tempolimit, Autobahn, : Mein Maserati fährt 310

Aktualisiert am

Autos sind wie Krebs, und Straßen lassen ihn metastasieren.“ Dieser Satz stammt aus Edward Nortons in den fünfziger Jahren spielendem Film „Motherless Brooklyn“ (2019) über die Machenschaften eines an das reale Vorbild Robert Moses angelehnten Stadtplaners, der New York sehr autofreundlich gemacht und dafür gesorgt hat, dass auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesene Unterprivilegierte verdrängt wurden. Wenn der Satz stimmt und man nicht nur eine Krankheit, sondern auch das Auto als Metapher betrachtet, dann ist festzustellen, dass dagegen kein Kraut gewachsen ist, auch hierzulande nicht.

Die Automobilindustrie wird es als beunruhigend empfinden, dass im September rund 25 Prozent weniger Pkw als im Vorjahresmonat neu zugelassen wurden (jetzt knapp 200.000). Aber allzu viel Luft nach oben ist da ohnehin nicht mehr; es sei denn, man wollte auch noch Alte, Kranke und Kinder zum Autofahren animieren. Rund 48 Millionen Pkw sind hier angemeldet, rund 62 Millionen Kraftfahrzeuge insgesamt, bei einer Be­völkerungszahl von 82 Millionen. Auf 1,7 Einwohner kommt also ein Pkw; in manchen ländlichen Gegenden hat, durchschnittlich, beinahe jeder eines.