Inszenierung der Macht : Putins Image ist zerstört

Seit Wladimir Putin zum Todfeind des Westens geworden ist, taugt er nicht mehr als dessen geistiger Gegner. Er wird, womöglich, den Krieg gewinnen, unter fürchterlichen Umständen. Aber im Wettbewerb der Bilder und Inszenierungen, der Verführungen und Versprechungen hat er eine Niederlage erlitten, von der sich auch seine Bewunderer so schnell nicht mehr erholen werden.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Was so viele Menschen in Deutschland und weiter westlich für Putin einnahm, hat am kraftvollsten Viktor Jerofejew beschrieben, in einem Beitrag für die F.A.S. im Winter 2013, als es schon einmal gegen die abtrünnige Ukraine ging: Der Westen sei geschwächt von Finanz- und Wirtschaftskrisen, gespalten zwischen den Konservativen und jenen, die auch Frauen und Homosexuelle mitreden lassen wollten, zudem tief verwirrt vom multikulturellen Durcheinander und metaphysisch völlig ausgetrocknet. Zu weibisch also, zu schwul, zu ungläubig – wogegen Putin ein Russland verkörpere, das männlich und entschlossen sei, von keinen großen Zweifeln angekränkelt und noch von echter Spiritualität beseelt.