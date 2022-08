Aktualisiert am

Wer nimmt es mit Putin auf? : Auf dem Kriegspfad ist er in seinem Element

Versiert in der Kampfkunst des Siegens: Präsident Wladimir Putin mit einer Waffe im Hauptquartier des russischen Militärgeheimdienstes GRU im Jahr 2006. Bild: Picture Alliance

Wenn Sie die logische Kette der Ereignisse verstehen wollen, die zum russisch-ukrainischen Krieg geführt haben, empfehle ich Ihnen „Zeitenwende: Putins Krieg und die Folgen“, das neue Buch von Rüdiger von Fritsch, dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau. Ich habe es in englischer Übersetzung gelesen und kann den Gedanken des Autors nur vollkommen zustimmen. Es ist ein ehrliches und eben- deshalb ein höchst trauriges Buch, das sich nicht auf eine nüchterne Aufzählung von Fakten beschränkt, sondern die Emotionen des Autors angesichts der Tragödie widerspiegelt, die mitten in Europa stattfindet.

Der europäische Schlüssel zu einem Verständnis Putins – das ist für mich das Buch von Rüdiger von Fritsch. Sein Text hat mich angeregt zu einer parallelen Analyse der Gründe und Folgen des derzeitigen Krieges.