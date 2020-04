Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim : Keine Meinungen, nur Science!

Es klang schon ziemlich ungewohnt, als Ingo Zamperoni vor zwei Wochen in den „Tagesthemen“ die Kollegin anmoderierte, die gleich den Kommentar sprechen sollte: „Die Debatte um die Herdenimmunität“, sagte der Moderator, „dazu ein Kommentar von Mai Thi Nguyen-Kim vom Westdeutschen Rundfunk.“ Dass sich der ein oder andere Zuschauer gewundert haben dürfte, lag einerseits am neuen Gesicht und dem für viele exotisch klingenden Namen: Auch wenn „Nguyen“ der häufigste vietnamesische Familienname ist, hört man ihn doch im deutschen Fernsehen eher selten, schon gar nicht auf diesem prominenten Sendeplatz.

Harald Staun Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Besonders irritiert aber dürften jene Zuschauer gewesen sein, die Mai Thi Nguyen-Kim längst kannten (oder sogar ihren Namen unfallfrei aussprechen konnten), als Produzentin des erfolgreichen Wissenschaftskanals „Mailab“ auf Youtube, vielleicht auch als Wissenschaftsjournalistin des Jahres 2018 oder als Trägerin des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises 2019. Dass sie für den Westdeutschen Rundfunk arbeitet (weil ihr Kanal von Funk produziert wird, dem Internetableger des öffentlich-rechtlichen Fernsehens), davon hatten viele von ihren Fans bisher womöglich noch nie gehört.

Aus der Babypause an die Spitze der Charts

Jedenfalls ist Mai Thi Nguyen-Kim (32, geboren und aufgewachsen in Heppenheim, Studium am Massachusetts Institute of Technology, in Harvard und Mainz, promovierte Chemikerin) nun auch jenseits des Internets ein bisschen berühmt, leider nur als die Youtuberin, die den „Tagesthemen“-Kommentar sprechen durfte. Verglichen mit ihren Videos bei „Mailab“ war ihr Auftritt dort angemessen staatstragend, womit sie allerdings auch gleich die Defizite sichtbar machte, die das Format im Vergleich zu den wunderbaren Möglichkeiten eines zeitgemäßen Journalismus aufweist.

Statt schneller Schnitte, hilfreicher Einblendungen und einer Mimik, die es dem Publikum sonst leicht macht, auch die schwersten Zusammenhänge aufmerksam zu verfolgen, stand sie dort vor der blauen Weltkarte wie in einem Korsett. Und ihre sonst so überzeugende Präsentation wirkte fast genauso altklug und moralisch wie die der routinierten Kollegen, die dort sonst mit strenger Miene zeitlose Floskeln von sich geben. Im Wesentlichen sagte sie in ihrem Kommentar in zwei Minuten das, was sie kurz zuvor im „Mailab“ in zweiundzwanzig Minuten ausgeführt hatte; und doch kam es einem viel länger vor.

„Corona geht gerade erst los“ hieß das Video, mit dem Nguyen-Kim Anfang April sämtliche ihrer zuvor schon beeindruckenden Abrufzahlen übertroffen hatte. Knapp sechs Millionen Mal wurde das Video mittlerweile angeklickt. Ihr bisher beliebtestes Video, in dem sie die Aussagen über den Klimawandel aus dem berühmten Video von Rezo „wissenschaftlich geprüft“ hatte, lag bei 2,1 Millionen Abrufen. Das Corona-Video war ihr erstes nach der Babypause, die sie Anfang des Jahres begonnen hatte. Mit ihrem Comeback setzte sie sich sofort an die Spitze der Youtube-Trends. Was ihr nicht nur den zweifelhaften Ehrentitel „die neue Rezo“ („Neue Zürcher Zeitung“) einbrachte, eine jener medialen Verkürzungen, bei der sich alles in ihr sträubt. Sondern auch zeigte, wie groß die Lücke war, die sie hinterlassen hatte. „Hab MaiLab noch nie so sehr vermisst wie jetzt wo Corona unterwegs ist“, kommentierte eine Zuschauerin.

Der Erfolg ihres Corona-Videos spricht nicht nur für die Autorität, die sich Nguyen-Kim bei ihrem Publikum erarbeitet hat, sondern ist auch Indiz für ein neues Interesse am Wissenschaftsjournalismus und Formaten wie dem „Faktencheck“. Das liegt nicht nur daran, dass die allgemeine Aufmerksamkeit für medizinische und epidemiologische Erkenntnisse zurzeit aus naheliegenden Gründen enorm ist, sondern auch an einem grundsätzlichen Bedürfnis nach vertrauenswürdigen Instanzen in einer Welt voller Falschinformationen. Ein Verlangen, das offenbar so groß ist, dass sich viele Zuschauer nicht mit komplexitätsreduzierenden Erklärvideos zufriedengeben, sondern die Dinge erstaunlich genau wissen wollen. Nguyen-Kim hat eine außergewöhnliche Freude daran, den Dingen auf den Grund zu gehen.