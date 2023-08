Aktualisiert am

Rezession in Deutschland : Warten auf ein Wunder

Kopflos und unfruchtbar: Es steht schlecht um die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland, weil eine nüchterne Lagebestimmung verweigert wird. Bild: Ullstein

Rhythmen können beruhigen. Das Wissen, dass bestimmte soziale Phänomene einem Rhythmus unterliegen, nimmt ihren einzelnen Erscheinungen zwar nicht die Brisanz, aber für apokalyptische Ängste bleibt doch kein Platz. Der Volksmund kennt das: Auf Regen folgt Sonnenschein, und auch in der Wirtschaft ist es nicht viel anders, als es schon Sepp Herberger für den Fußball notierte: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. So folgte bisher auf jede Krise eine Phase der Depression, der sich erst eine leichte, dann gelegentlich gar eine stürmische Erholung anschloss, die wiederum einen oberen Wendepunkt einleitete, in der Abschwung und Krise die Zeit von Aufschwung und Boom beendeten.

Dieses Muster ist relativ stabil; beobachten lässt es sich seit der Durchsetzung kapitalistischer Strukturen in Großbritannien seit dem 18. Jahrhundert, in Deutschland recht gesichert seit den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts. Die zeitlichen Abläufe waren nicht immer gleich. Gelegentlich waren die Aufschwung- beziehungsweise Abschwungphasen kürzer oder länger, aber an den grundsätzlichen Verläufen änderte das wenig.