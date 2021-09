Pommersches Landesmuseum : Wir haben gut mit den Deutschen gelebt

Die polnische Harley-Davidson: Junak-Motorräder wurden in den Stoewer-Werken in Stettin produziert. Bild: Pommersche Landesmuseum

Eines der schönsten Lehnworte der polnischen Sprache ist deutscher Herkunft: „klejnot“. Wer zum Beispiel nach Stargard in Hinterpommern, heute Stargard Szczeciński, fährt, wird sehen, dass die Stadt mit ihrem kostbaren Renaissance-Rathaus und der Marienkirche, der größten Kirche Pommerns, für sich wirbt mit dem Slogan „Stargard, klejnot Pomorza“ – „Stargard, Kleinod Pommerns“. Zu Herzen gehen kann einem dabei zweierlei: einmal die Entlehnung eines deutschen Wortes für etwas besonders Zartes und Schützenswertes, zum andern die ausdauernde Lebendigkeit der historischen Bezeichnung „Pommern“ auch im Polen der Gegenwart.

Als Christian Graf von Krockow 1985, vierzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, sein Buch „Die Reise nach Pommern“ herausbrachte, gab er ihm den Untertitel „Bericht aus einem verschwiegenen Land“. Verschwiegen war dieses Land besonders in der DDR, wo jede sprachliche Erinnerung an Pommern rigoros ausradiert worden war. Es sollte aus dem Bewusstsein verschwinden, dass der größte Teil Pommerns – ganz Hinterpommern, dazu noch ein Teil Vorpommerns mit den Hafenstädten Stettin und Swinemünde samt der Insel Wollin – an Polen gefallen war. Anderthalb Millionen Menschen hatte man dabei vertrieben.

Die neue Dauerausstellung im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald – „Pommern im zwanzigsten Jahrhundert“ – erinnert auch daran: Die Sowjetische Militäradministration hatte im Juli 1945 den Befehl zur Gründung eines Landes in ihrer Besatzungszone erteilt, das damals noch „Mecklenburg-Vorpommern“ heißen durfte. Doch nach dem Beschluss des Alliierten Kontrollrates zur Auflösung des Staates Preußen im Jahr 1947 gerieten auch die Bezeichnungen ehemals preußischer Provinzen in Verruf.

In Greifswald kann man jetzt das Regierungsblatt für Mecklenburg vom 22. März 1947 in aller Ruhe studieren und darin folgende Mitteilung des damaligen Ministerpräsidenten Höcker finden: „Der Chef der SMA, Herr Generalleutnant Trufanow, hat Veranlassung genommen, mich darauf hinzuweisen, daß nach dem Befehl Nr. 5 des Obersten Chefs der SMAD vom 9. Juli 1945 eine Landesverwaltung für das Verwaltungsgebiet Mecklenburg zu bilden war, in dessen Grenzen der Westteil von Pommern – Stadt Stettin ausgenommen – eingeschlossen werden sollte. Der Herr Generalleutnant hat weiterhin darauf hingewiesen, daß die Landesregierung infolgedessen nicht das Recht hat, sich als eine Landesregierung für das Land Mecklenburg-Vorpommern zu bezeichnen, sondern daß sie nur befugt ist, die Bezeichnung ‚Landesregierung Mecklenburg‘ zu führen. Mit sofortiger Wirkung wird daher angeordnet, daß in allen amtlichen Schreiben nur noch die amtliche Bezeichnung Landesregierung Mecklenburg und Land Mecklenburg geführt werden darf.“

Zum Beleg der Didaktik einer Amputation von Erinnerung sieht man darunter Kurt Eggerts Brettspiel „Mecklenburg. Land der Seen, Bäder und Wälder“ aus dem Jahr 1950. Pommern war ausradiert. In der DDR wurde alles, vollkommen unhistorisch, als „Mecklenburg“ deklariert, was sich vielfach bis heute durchgehalten hat. Aber einen Stralsunder als „Mecklenburger“ zu bezeichnen ist so widersinnig, wie einen Bonner „Westfalen“ oder einen Freiburger „Schwaben“ zu nennen.

Der neue Teil der Landesausstellung wurde unter der Leitung von Uwe Schröder gemeinsam kuratiert von den deutschen Historikern Gunter Dehnert, Heiko Wartenberg und Stefan Fassbinder mit den polnischen Kollegen Tomasz Ślepowoński und Andrzej Hoja vom Nationalmuseum Stettin. Sie stellt sich einem heiklen Thema, das die bisherige Ausstellung, die im Glanz der kaiserzeitlichen Seebäder abbrach, bislang vermieden hatte: der Teilung Pommerns, der Flucht und Vertreibung verschiedenster Menschengruppen.