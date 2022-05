Böhmische Szene : Wir aus Resteuropa

Diese Stille. Diese schreckliche Stille, die wir in unserem Wirtshaus im Böhmischen Paradies seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Diese Stille vom 24. Februar 2022, die keiner von uns vergessen wird. An dem Abend saßen wir in der Kneipe so wie immer, jeder an seinem Platz. Wir saßen da und schwiegen. Wir starrten auf unsere Biergläser. Im Fernsehen lief Basketball. Tschechien gegen Bulgarien. Nach sieben Uhr wird bei uns immer auf Nachrichten umgeschaltet, doch an diesem Tag tat das niemand. Jeder wusste, was in den Nachrichten zu sehen sein wird. Und dann hielt einer von uns, ein Lehrer, diese Stille nicht mehr aus. Er erhob sein Glas und schaute seinen alten Freund an, der vierzig Jahre bei der Eisenbahn als Rangierer arbeitete. Und dann sagte er:

„Auf die Eisenbahn.“