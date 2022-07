Ausbau der Windenergie : Nicht mehr unser Land

Wenn sie in Gruppen auftreten, werden andere Landstriche vielleicht verschont: Ein Windpark in Brandenburg. Bild: dpa

Die aktuell anstehenden Windkraft-Ausbaupläne der Bundesregierung sind gewaltig. Was gegen sie unter landschaftsästhetischen und kultursoziologischen Gesichtspunkten grundsätzlich einzuwenden ist, hat Werner Nohl vor wenigen Monaten bündig zusammengefasst. Unter praktischen Gesichtspunkten aber hilft es vielleicht, Regionen aufzusuchen, wo die – vor allem nach der russischen Invasion in der Ukraine mit ihren energiepolitischen Folgen – angeblich alternativlosen, deswegen von Bundesminister Robert Habeck mit einer Art ökologischer Notstandsgesetzgebung angestrebten und mit einem „überragenden öffentlichen Interesse“ vorab gerechtfertigten Eingriffe in die Landschaftsbilder schon heute Realität sind.

Wer eine mögliche Zukunft der deutschen Kulturlandschaft erblicken will, kann das am Autobahndreieck Uckermark im nordöstlichen Brandenburg tun. An der energetischen Nachhaltigkeit der dort alle Horizonte zustellenden Windkraftfelder wird man zwar an jedem Schwachwindtag zweifeln dürfen; nicht aber an ihrer bei Flaute wie Sturm gleich unausweichlichen und tatsächlich „nachhaltig“ landschaftsprägenden visuellen Gewalt. Etwas abseits der A 20 waren im Frühjahr zwischen dem vorpommerschen Dörfchen Brietzig und seiner uckermärkischen Nachbargemeinde Werbelow mit bloßem Auge 246 Windkraftanlagen zu sehen.

Das muss nicht der letzte Stand bleiben, denn die Szene ist dynamisch. Das aktuelle Stichwort lautet „Repowering“, also Ersatz bereits vorhandener Anlagen durch neue, effektivere, aber auf alle Fälle erst einmal: höhere. Das dänische Unternehmen Vestas erprobt für den Offshore-Einsatz aktuell einen Prototyp mit Höhen bis zu 280 Metern - höher als jeder Wolkenkratzer in Deutschland. Doch auch in jenem uckermärkisch-vorpommerschen Grenzgebiet, von dem eben die Rede war, sind ausweislich aktueller Planungsdokumente Anlagen von maximal 230 Metern Gesamthöhe vorgesehen, was immerhin der Höhe der markanten Kugel des Berliner Fernsehturms beträchtlich überstiege. Jedes einzelne dieser Windräder wäre das zweithöchste Bauwerk der Bundeshauptstadt.

60 Kilometer weit sichtbar

Während einer Segelausbildung lernt man, wie weit Objekte sichtbar sind, bis sie durch die Erdkrümmung hinter dem Horizont verschwinden. Das sind für jene 200 Meter Höhe, die zurzeit als Referenzgröße für einschlägige Genehmigungsverfahren gelten und ungefähr dem aktuellen „Repowering“-Durchschnitt entsprechen dürften, etwa 60 Kilometer – gerechnet für eine Augenhöhe von zwei Metern. Steigt der Betrachter 30 Meter nach oben, erhöht sich diese Blickweite auf 75 Kilometer. Gewiss sind das erst einmal theoretische Werte. Klar wird an diesem Beispiel allerdings: wo vielleicht ein Hügelzug den Blick auf die windkraft-vergitterten Horizonte abschirmt, sieht man dann von oben umso mehr davon.

Welche visuellen Konsequenzen solche Landschaftsüberformungen im Anthropozän auch schon vor dem Windenergie-Boom hatten, kann man zum Beispiel im Städtedreieck zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach erleben. Hier wurde durch die Gruben des Rheinischen Braunkohlen-Reviers nicht nur die Erdoberfläche in die Tiefe hinein ausgeweidet und durch die zugehörigen Halden analog auch nach oben verformt; sondern es gibt außerhalb geschlossener Ortschaften, der Flusstäler und Restwälder nicht mehr allzu viele Sichtflächen, von denen aus man nicht wenigstens eines der vier monumentalen Großkraftwerke der Region – Weisweiler, Niederaußem, Neurath und das inzwischen stillgelegte Frimmersdorf – oder zumindest deren Abdampffahnen im Blick hat. Analoges ist, wenn man vom tiefen Westen des Landes ganz nach Osten geht, von den Höhenzügen südlich Bautzens zu sehen, wo sich die drei Lausitzer Kraftwerke Boxberg, Schwarze Pumpe und Jänschwalde hintereinander gereiht ins Blickfeld schieben – letzteres bereits reichlich 50 Luftkilometer vom Blickpunkt entfernt.