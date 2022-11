Garnisonkirche Potsdam : Wiederaufbauprojekt mit alternativen Fakten

Aktualisiert am

Die Garnisonkirche in Potsdam war kein Ort der deutschen Demokratie. Den Befürwortern ihrer Rekonstruktion mangelt es an einer klaren Abgrenzung gegen die Neue Rechte. Ein Gastbeitrag.

Blick über die Breite Straße: Die Baustelle des rekonstruierten Garnisonkirchturms in Potsdam. Bild: Imago

Schon der Titel des Artikels von Andreas Kitschke zur Garnisonkirche Potsdam macht stutzig: „Hitler war nur einmal hier“. Das damit zum Ausdruck gebrachte Entlastungsargument scheint einer Art magischen Denkens entsprungen, demgemäß es die physische Präsenz des „Führers“ ist, die je nach Dauer und Häufigkeit einen Ort mit historischer Bedeutung auflädt. Aber dass Hitler an den Ort seiner Potsdamer Rede nicht mehr zu­rückkehrte, schmälert die Relevanz des „Tags von Potsdam“ für die Etablierung des nationalsozialistischen Regimes nicht. Die Behauptung, Hitler habe den Festakt am 21. März 1933 als demütigend empfunden, ist frei erfunden. De facto war der „Tag von Potsdam“ für die NS-Führung ein strategisch bedeutsamer Erfolg, wie es auch Joseph Goebbels in seinen Aufzeichnungen zum Ausdruck brachte.

Nachdem die symbolische Inthronisierung der NS-Diktatur in der Garnisonkirche vollzogen worden war, wurde der Ort zu einer wichtigen Weihestätte im politischen Kult des Regimes. Millionenfach wurde die Ansicht der Kirche auf Münzgeld reproduziert, der Ort von un­zähligen Regimeanhängern und einigen wichtigen verbündeten Staatsgästen aufgesucht. Hunderte von Fest- und Weiheveranstaltungen wurden hier abgehalten und Darstellungen des Handschlags zwischen Hindenburg und Hitler auf Postkarten, Souvenirs und Devotionalien hunderttausendfach reproduziert.