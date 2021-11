Serie „Mensch Merkel“ : Wir kannten sie

In der modernen Gesellschaft kommt sich jede Zeit außerordentlich vor. Ein Vokabular für diese Außerordentlichkeit ist das der Krise. Ständig leben wir angeblich in einer oder mehreren Krisen zugleich. Mitunter heißt es sogar, so viele Krisen und – nicht ganz dasselbe – so viel und so schnellen Wandel wie heute habe es noch nie gegeben. Das ist nicht nur interessant, weil gleichzeitig ständig gesellschaftlicher Stillstand diagnostiziert wird. Das wirft auch Messprobleme auf. Vor fünfzig Jahren beispielsweise gab es die Ölkrise, die Stagflation (Abschwung samt Inflation), die Legitimationskrise im Spätkapitalismus, die „Grenzen des Wachstums“, die der Club of Rome diagnostizierte, und es gab den Terrorismus von links samt Radikalenerlass und Rasterfahndung. Die Änderungsgeschwindigkeiten der Zeit nach 1945 für alle oder für Teile der Bevölkerung nach 1989 sind dann noch gar nicht in den Vergleich einbezogen.

Wenn Angela Merkel ihre Zeit als Kanzlerin jetzt geschäftsführend beendet, werden in den Rückblicken vor allem die Krisen aufgezählt, mit denen sie es zu tun hatte. Sie gilt als die Kanzlerin der permanenten Krisensitzungen. In der Finanzkrise von 2008 nach der Insolvenz der Lehman-Bank, in der Euro- und Staatsschuldenkrise von 2010 an nach der drohenden Insolvenz Griechenlands, in der Flüchtlingskrise 2015, in der Pandemie der vergangenen beiden Jahre. Nimmt man den russischen Überfall auf die Krim, die islamistischen Anschläge und die Nullzinspolitik der EZB hinzu, so standen dreizehn von sechzehn Jahren der Kanzlerschaft Merkels ganz im Zeichen von gesamteuropäischen Krisendiagnosen. Sie hatte wenig Zeit zum Ausruhen.

Versuch einer Stabilisierung

War den Krisen etwas anderes gemeinsam? Kürzlich teilte Angela Merkel mit, den Begriff „Flüchtlingskrise“ vermeide sie grundsätzlich, weil ein Flüchtling keine Krise sei, sondern ein Mensch. Das war eine kuriose, womöglich ironische Begründung, denn dann gäbe es ja auch keine Bankenkrise und keine Eurokrise, weil weder eine Bank noch der Euro Krisen sind. Aber es war eine seltsame Begründung für einen tatsächlichen Umstand. Der sogenannten Flüchtlingskrise fehlte das sich selbst verstärkende, alles in ihren Bann ziehende und beschleunigende Moment.

Die schärfsten Proteste gegen die Aufnahme von Flüchtlingen konzentrierten sich vielmehr in der AfD, in der sie die fanatische Form annahmen, es sei eine „Umvolkung“ geplant, „Messermänner“ und „Kopftuchmädchen“ seien dabei, das Gemeinwesen zu zerstören. Es kam zu Gewalttaten, so wie es auch Gewalttaten gegen Migranten gab. Aber keine Gewaltspirale, wie sie für eine Krise anzunehmen wäre. Konflikte nahmen zu, aber die Zerstörung blieb aus. Die AfD erhielt im Bund 2017 dreizehn Prozent der Stimmen, siebenundachtzig Prozent der Wähler schlossen sich ihrer Sicht nicht an. Wichtiger aber noch: Seit 2015 dokumentiert jede Wahl auf Bundes- und Landesebene keine Polarisierung der Deutschen, sondern ein reges Wechselwählertum auf allen Seiten.