Ganz schön was los: In der REM-Phase ist die Traumaktivität am höchsten. Bild: Science Photo Library

Herr Schredl, Sie erforschen Träume. Träumen wir in einer unsinnlichen Welt, in der wir hauptsächlich über das Smartphone kommunizieren, anstatt von Angesicht zu Angesicht, sinnlicher?

Themen wie soziale Medien spielen natürlich auch in unseren Träumen eine Rolle, was nicht heißt, dass wir von unserem Smartphone träumen oder davon, wie wir am Computer Mails schreiben. Der Traum übersetzt das Unsinnliche in etwas Sinnliches. Unsere kognitiven Tätigkeiten sind während des Träumens gering und wir schalten, besonders während der REM-Schlafphase, in einen Erlebnismodus. Das heißt, Kontakte werden direkt erlebt. Unser emotionales System ist oft viel aktiver als im Wachzustand. Interessant ist, was eine Kollegin über High-End-Gamer, also exzessive Computerspieler, herausgefunden hat: Offenbar besitzen Intensivspieler eine sogenannte Nightmare-Protection.